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ДОСААФ приостановило полеты всех самолетов L-410 в России

В России из авиакатастрофы в Татарстане приостановлены полеты L-410

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Катастрофа L-410 в Татарстане стала причиной для приостановки полетов в России всех самолетов этого типа, сообщает ТАСС 10 октября со ссылкой на ДОСААФ. Техническая поломка — предварительная версия крушения.

«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — уточнили в организации.

В ДОСААФ также отметили, что самолет находился под управлением опытных пилотов. «По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — заявили в обществе.

Ранее глава Татарстана заявил об отказе левого двигателя у разбившегося L-410. В результате погибли 16 человек — большинство из которых являлись парашютистами.

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Комментарии (2)

кудаужнам
"ДОСААФ" запретил полёты Л-410 в России ..." - даже комментировать не хочется ...
Аппаратчик мокрой классификации
Исходя из того, что последние краши всю дорогу связывают с "отказом двигателя", не логичнее было бы запретить эксплуатацию самолётов с двигателями?..
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