ДОСААФ приостановило полеты всех самолетов L-410 в России

Катастрофа L-410 в Татарстане стала причиной для приостановки полетов в России всех самолетов этого типа, сообщает ТАСС 10 октября со ссылкой на ДОСААФ. Техническая поломка — предварительная версия крушения.



«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — уточнили в организации.



В ДОСААФ также отметили, что самолет находился под управлением опытных пилотов. «По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — заявили в обществе.

