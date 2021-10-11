В программе Малахова показали медицинское заключение о травмах, которые получила Ксения Собчак в ДТП

Ведущий программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» 11 октября показал выписку из медицинского заключения, в котором указано, какие травмы получила телеведущая Ксения Собчак после ДТП на трассе между Красной Поляной и Адлером.
Согласно документу из больницы, название которой скрыто, у пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей (в том числе грудной клетки), «ссадины лобной теменной области слева» и болевой синдром, под вопросом указан диагноз «кокцигодиния». Документ датируется 10 октября. Отметим, телеграм-каналы, связанные с Russia Today, активно распространяют версию о том, что никаких травм не было. Они же пишут о том, что справка была выдана в клинике, которая якобы принадлежит другу Собчак Марку Курцеру.
Ранее Собчак сообщила, что получила «сотрясение мозга и многочисленные травмы». Команда предлагала ей отправиться в больницу в Сочи, но она решила поехать в аэропорт, чтобы улететь домой к сыну.
ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, случилось вечером 9 октября под Сочи. Предварительно, водитель «Мерседеса», в салоне которого была телеведущая, оказался на полосе встречного движения и врезался в «Фольксваген». 35-летняя пассажирка «Фольксвагена» погибла на месте, ещё двоих пострадавших госпитализировали. Водитель «Мерседеса» признал вину, было возбуждено уголовное дело.