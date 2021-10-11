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В программе Малахова показали медицинское заключение о травмах, которые получила Ксения Собчак в ДТП

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Ведущий программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» 11 октября показал выписку из медицинского заключения, в котором указано, какие травмы получила телеведущая Ксения Собчак после ДТП на трассе между Красной Поляной и Адлером.

Согласно документу из больницы, название которой скрыто, у пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей (в том числе грудной клетки), «ссадины лобной теменной области слева» и болевой синдром, под вопросом указан диагноз «кокцигодиния». Документ датируется 10 октября. Отметим, телеграм-каналы, связанные с Russia Today, активно распространяют версию о том, что никаких травм не было. Они же пишут о том, что справка была выдана в клинике, которая якобы принадлежит другу Собчак Марку Курцеру.

Ранее Собчак сообщила, что получила «сотрясение мозга и многочисленные травмы». Команда предлагала ей отправиться в больницу в Сочи, но она решила поехать в аэропорт, чтобы улететь домой к сыну.

ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, случилось вечером 9 октября под Сочи. Предварительно, водитель «Мерседеса», в салоне которого была телеведущая, оказался на полосе встречного движения и врезался в «Фольксваген». 35-летняя пассажирка «Фольксвагена» погибла на месте, ещё двоих пострадавших госпитализировали. Водитель «Мерседеса» признал вину, было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Пошла пиар акция не виноватая я, пострадавшая я??
Kuzma
"И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали."
hal9000
то что травм небыло ..эт чушь собачья..авария скорее всего была при обгоне фуры на повороте или на подъеме..водила мерса конечно тормоз еще тот..права у него нужно отобрать..и никогда за руль болше не пускать...у мерса безопасность конечно неплохая но при лобовом и скорость там скорее всего приличная,там по башке все хорошо получают..
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