Платная парковка на улице Рубинштейна перейдет на круглосуточный режим. О сроках в Смольном не говорят

Платная парковка на улице Рубинштейна заработала 7 декабря 2020 года. Всего создано 104 машиноместа, 11 — для размещения транспортных средств инвалидов. Время работы парковки, как и во всей платной зоне, — с 8:00 до 20:00.

Ранее «Бумага» со ссылкой на пресс-службу главы Центрального района Максима Мейксина сообщила , что круглосуточный режим введут в 2022 году.

«О дате начала работы в новом формате говорить преждевременно, – сообщили «Фонтанке» в ЦУП 11 октября. – Ориентировочно это случится не ранее следующего года».

Кроме того, до конца года заработает платная парковка еще на 71 улице Центрального района, ознакомиться с ее географией можно на карте «Фонтанки». Далее в планах Смольного — распространение зоны на Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.



Впрочем, «платность» парковки — вещь нестабильная: на прошлой неделе из-за отзыва лицензии у Орбанка транзакции перестали осуществляться.

