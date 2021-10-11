«Волга» сгорела на Бухарестской, отъехав от парковочного места

Автомобиль и гараж тушили в Петербурге ночью и утром 11 октября. Во Фрунзенском районе полыхала одна машина, в Петродворцовом от огня пострадали две.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 6:59 поступила информация о пожаре у дома 112 по Бухарестской улице. Горел автомобиль ГАЗ. Как уточняют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», заполыхала «Волга». «Человек только отъехал с парковочного места, и автомобиль загорелся», — пишет очевидец Роман.