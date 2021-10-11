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«Волга» сгорела на Бухарестской, отъехав от парковочного места

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Автомобиль и гараж тушили в Петербурге ночью и утром 11 октября. Во Фрунзенском районе полыхала одна машина, в Петродворцовом от огня пострадали две.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 6:59 поступила информация о пожаре у дома 112 по Бухарестской улице. Горел автомобиль ГАЗ. Как уточняют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», заполыхала «Волга». «Человек только отъехал с парковочного места, и автомобиль загорелся», — пишет очевидец Роман.

Поздним вечером 10 октября у дома 16 по улице Репина загорелся гараж размером 7 на 8 метров. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 23:40. На место были направлены три машины и 13 человек личного состава. В 1:33 пожар потушили. Гараж сгорел вместе со стоявшим рядом автомобилем Ford, и частично от огня досталось Volkswagen.

Сведений о пострадавших в обоих случаях в ведомство не поступало.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Alkaline
Улица Репина - колоритнейшая! Где-то там особняки Ф. Крюгера и В. Цепеша. )
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