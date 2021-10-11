На Биржевом уже сняли асфальт. На общегородскую ситуацию с пробками закрытие моста не повлияло

На «Яндекс.Карте» «бордовый» затор максимум на 600 метров наблюдается на Большом проспекте Петроградской стороны, в направлении Тучкова моста. По словам корреспондента «Фонтанки», утром было плотно в направлении с Васильевского на Петроградскую, особенно в сторону Ждановской набережной. На Троицким мосту до сих пор плотно, как и на участке Каменноостровского проспекта от «Горьковской», но здесь это не редкость. К тому же пользователи отметили в пробке ДТП.
В списки крупнейших пробок и самых загруженных магистралей Петербурга, которые каждое утро составляет «Яндекс», окрестности моста не попали (хотя на Каменноостровском пробка достигала почти 2 км). Не повлияло закрытие и на общий балл. Утренний максимум составил нормальные 6 баллов, после 11 часов в городе даже свободнее, чем обычно, — «зелёные» 3 балла.