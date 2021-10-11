За закрытый Биржевой мост отдувается Троицкий. Каменноостровский встал в пробке

В понедельник, 11 октября, к 8:30 самая длинная пробка, судя по «Яндекс.Карте», выросла на Каменноостровском проспекте от Левашовского проспекта — около 2,5 километра. «Ооочень медленно все едут», — рассказывает читательница «Фонтанки» Мария. На Большом проспекте «красно-бордовый» участок растянулся почти на километр — перед въездом на Тучков мост. Плотный затор и на подъезде к Литейному мосту на Выборгской стороне.
В целом загруженность дорог Петербурга достигла 6 баллов раньше обычного — к 8:30.
С 9 октября для транспорта и пешеходов закрыт Биржевой мост, и его трафик на себя должен принять Тучков мост. Весь общественный транспорт перенаправили по нему, маршруты не закрывали. Открыть движение на Биржевом обещают через год — к ноябрю 2022 года. Капремонт при этом ещё продолжится — до весны 2023 года.