FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

За закрытый Биржевой мост отдувается Троицкий. Каменноостровский встал в пробке

В Петербурге из-за закрытого Биржевого моста растут пробки

На Петроградской стороне транспортные потоки меняют направления в связи с закрытием Биржевого моста.

0
Печать

В понедельник, 11 октября, к 8:30 самая длинная пробка, судя по «Яндекс.Карте», выросла на Каменноостровском проспекте от Левашовского проспекта — около 2,5 километра. «Ооочень медленно все едут», — рассказывает читательница «Фонтанки» Мария. На Большом проспекте «красно-бордовый» участок растянулся почти на километр — перед въездом на Тучков мост. Плотный затор и на подъезде к Литейному мосту на Выборгской стороне.

ПоделитьсяПоделиться

В целом загруженность дорог Петербурга достигла 6 баллов раньше обычного — к 8:30.

С 9 октября для транспорта и пешеходов закрыт Биржевой мост, и его трафик на себя должен принять Тучков мост. Весь общественный транспорт перенаправили по нему, маршруты не закрывали. Открыть движение на Биржевом обещают через год — к ноябрю 2022 года. Капремонт при этом ещё продолжится — до весны 2023 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний