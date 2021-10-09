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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек

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В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем скончались уже 29 человек. Об этом 9 октября сообщили в Следственном комитете РФ.

«Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь. К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны 9 лиц, в отношении 4 из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось о 26 погибших. В региональном Минздраве заявляли, что всего суррогатным алкоголем отравились 54 человека. В крови отравившихся обнаружили чистый метанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургском области стало известно 7 октября. Пострадавшие — жители восточной части региона. Спиртное они приобрели в Орске на Вокзальном шоссе. Там был выявлен основной склад хранения суррогатного алкоголя, а вскоре найдена неизвестная жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров. Специалисты областного центра изучают более двух тысяч единиц изъятых объектов.

В результате массового отравления и гибели людей было возбуждено уголовное дело по статьям о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, а также о незаконном предпринимательстве. Расследование находится на контроле главного следственного управления СКР.

Власти призвали жителей региона отказаться от употребления спиртного до окончания расследования.

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Комментарии (2)

Владислав М
Даже бедный, но уважающий своё здоровье, лучше самогончик нагонит. А тут, наверное, по большей части алкота, которая даже не проверяет, что за спиртягу берёт.
Игoрь
Власти региона не хотят поднять уровень жизни населения так, чтобы им хватало на Белугу в нормальном алкомаркете? Или так поднять уровень жизни, чтобы и без алкоголя можно было жить?
Создали ад и теперь лицемерно призывают не пить.
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