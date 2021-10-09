Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем скончались уже 29 человек. Об этом 9 октября сообщили в Следственном комитете РФ.



«Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь. К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны 9 лиц, в отношении 4 из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении ведомства.



Ранее сообщалось о 26 погибших. В региональном Минздраве заявляли, что всего суррогатным алкоголем отравились 54 человека. В крови отравившихся обнаружили чистый метанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы.

