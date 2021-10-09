Количество жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 26 человек

Число умерших в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 26 человек. Пострадали 54 человека, сообщает 9 октября РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.



Как уточнили в ведомстве, скончались люди, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии и находились в коме.



Накануне сообщалось о 21 погибшем. По факту массового отравления возбуждены уголовные дела. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых в незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

