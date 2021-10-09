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Количество жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 26 человек

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Число умерших в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 26 человек. Пострадали 54 человека, сообщает 9 октября РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Как уточнили в ведомстве, скончались люди, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии и находились в коме.

Накануне сообщалось о 21 погибшем. По факту массового отравления возбуждены уголовные дела. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых в незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Жителей Оренбургской области просят воздержаться от употребления любой алкогольной продукции до окончания расследования.

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Комментарии (7)

Uncle
Ну вот, теперь 26 человек не приедут в Петербург, не устроятся экспедиторами или менеджерами по логистике...
Ужас, просто ужас.
James Cook
причина в том числе и в коррупции - проплатили на всех уровнях контроля
265858603
В августе дети в поезде потравились всем вагоном, в сентябре семья слегла из за арбуза, теперь столько человек алкоголем...похоже Роспотребнадзора интересно как магазины и столовые соблюдают антиковидные меры, все остальное прекратило быть их работой.
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