Число погибших от контрафактного алкоголя в Оренбургской области возросло до 21

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21. Об этом в своём официальном Telegram-канале вечером в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.



«По состоянию на 21 час (19:00 мск) 49 пострадавших от употребления суррогатов алкоголя, 21 из них скончались. Губернатор находится на востоке области. Правительство региона настоятельно просит жителей воздержаться от употребления любой алкогольной продукции до окончания расследования», — говорится в сообщении.

