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Число погибших от контрафактного алкоголя в Оренбургской области возросло до 21

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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21. Об этом в своём официальном Telegram-канале вечером в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.

«По состоянию на 21 час (19:00 мск) 49 пострадавших от употребления суррогатов алкоголя, 21 из них скончались. Губернатор находится на востоке области. Правительство региона настоятельно просит жителей воздержаться от употребления любой алкогольной продукции до окончания расследования», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе правительства уточнили, что в поселке Комсомольский выявили новый очаг поражения, двоих человек увезли в стационар, женщина в тяжелом состоянии находится на ИВЛ. В Орске одного пострадавшего разыскивают.

Напомним, ранее сообщалось о 17 погибших. После массовой гибели людей, попробовавших суррогатный алкоголь, Следственный комитет возбудил пять уголовных дел.

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Комментарии (3)

Игорь Титов
миллионы прокаканы на акцизы, а толку-0
BobCat2
Ну теперь надо налепить на бутылки ещё 5 разных штрих-кодов и добавить +50 процентов к цене на содержание разных ЕГАИС. Это же точно поможет избежать контрафакта и смертей от паленого алкоголя…
266081655
Если бы только в Оренбургской области! По все стране травятся и гибнут.... Взять, хотя бы, республику Марий Эл.......
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