Бастрыкин поручил центральному аппарату СК заняться расследованием массового отравления в Оренбургской области

Общественный резонанс довёл массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области до Москвы. Передать уголовное дело в главное следственное управление СКР 8 октября поручил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Количество жертв некачественного алкоголя продолжает расти. На данный момент скончались 18 человек, всего пострадавших 37. Уголовное дело возбуждено по статьям о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, а также о незаконном предпринимательстве. По подозрению задержаны шестеро местных жителей.
Региональное правительство сообщало, что пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогат они приобрели в Орске.