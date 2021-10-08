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Бастрыкин поручил центральному аппарату СК заняться расследованием массового отравления в Оренбургской области

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Общественный резонанс довёл массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области до Москвы. Передать уголовное дело в главное следственное управление СКР 8 октября поручил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Количество жертв некачественного алкоголя продолжает расти. На данный момент скончались 18 человек, всего пострадавших 37. Уголовное дело возбуждено по статьям о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, а также о незаконном предпринимательстве. По подозрению задержаны шестеро местных жителей.

Региональное правительство сообщало, что пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогат они приобрели в Орске.

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Комментарии (3)

266229702
А без личного поручения и подключения центрального аппарата шо, расследовать некому?
Аппаратчик мокрой классификации
Как много бастрыкина последнее время...
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