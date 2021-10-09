В бутылках с алкоголем, изъятых после массового отравления в Оренбуржье, нашли метанол

В Оренбургской области полицейские после массового отравления людей изъяли и отправили на экспертизу алкоголь и пустую тару с мест происшествий, складов и магазинов.
Как пишет 9 октября «МВД Медиа», всего на экспертизу направлено более двух тысяч единиц. Анализом занимаются специалисты из областного центра.
Отмечается, что в ряде объектов обнаружен метанол. Сейчас исследования продолжаются.
Тем временем правоохранители продолжают устанавливать виновников произошедшего. ТАСС сообщает, что число фигурантов уголовного дела выросло до семи. Четверо обвиняемых заключены под стражу.
Ранее сообщалось, что число умерших в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 26 человек. Возбуждены уголовные дела. Жителей просят воздержаться от употребления любой алкогольной продукции до окончания расследования.