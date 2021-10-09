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В бутылках с алкоголем, изъятых после массового отравления в Оренбуржье, нашли метанол

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В Оренбургской области полицейские после массового отравления людей изъяли и отправили на экспертизу алкоголь и пустую тару с мест происшествий, складов и магазинов.

Как пишет 9 октября «МВД Медиа», всего на экспертизу направлено более двух тысяч единиц. Анализом занимаются специалисты из областного центра.

Отмечается, что в ряде объектов обнаружен метанол. Сейчас исследования продолжаются.

Тем временем правоохранители продолжают устанавливать виновников произошедшего. ТАСС сообщает, что число фигурантов уголовного дела выросло до семи. Четверо обвиняемых заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что число умерших в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 26 человек. Возбуждены уголовные дела. Жителей просят воздержаться от употребления любой алкогольной продукции до окончания расследования.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Мыслей, которые можно выразить цензурными словами, по этому преступлению, у меня нет.
И таки да, никакая это не 171 с её частями, а 205, терроризм, и приговоры должны быть соответствующие, то есть ПыЖики, Бастрыкин, АУ!!!
chip1
Подобного рода отравления это ни что иное как теракт.
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