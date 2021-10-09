В бутылках с алкоголем, изъятых после массового отравления в Оренбуржье, нашли метанол

В Оренбургской области полицейские после массового отравления людей изъяли и отправили на экспертизу алкоголь и пустую тару с мест происшествий, складов и магазинов.



Как пишет 9 октября «МВД Медиа», всего на экспертизу направлено более двух тысяч единиц. Анализом занимаются специалисты из областного центра.



Отмечается, что в ряде объектов обнаружен метанол. Сейчас исследования продолжаются.



Тем временем правоохранители продолжают устанавливать виновников произошедшего. ТАСС сообщает, что число фигурантов уголовного дела выросло до семи. Четверо обвиняемых заключены под стражу.

