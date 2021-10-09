Google Play вернул приложение «Навальный» для российских пользователей

Сервис Google Play вернул приложение оппозиционного политика Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества, для пользователей из России. Об этом 9 октября заявил представитель IT-команды приложения Артем Ионов.
«Спустя некоторое время мы добились от Google "разблокировки" нашего приложения на территории РФ», — написал он на своей странице в Twitter.
Как писала «Фонтанка», Роскомнадзор потребовал заблокировать и удалить из цифровых магазинов приложение «Навальный» в начале сентября. В противном случае отказ могли счесть «вмешательством в выборы».
Об исчезновении приложения из Google Play и App Store соратники оппозиционера заявили 17 сентября. В списке приложений, доступных пользователям Apple в России, «Навального» в настоящий момент нет. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что платформы приняли такое решение после беседы с послом США в России.