Google Play вернул приложение «Навальный» для российских пользователей

Сервис Google Play вернул приложение оппозиционного политика Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества, для пользователей из России. Об этом 9 октября заявил представитель IT-команды приложения Артем Ионов.



«Спустя некоторое время мы добились от Google "разблокировки" нашего приложения на территории РФ», — написал он на своей странице в Twitter.



Как писала «Фонтанка», Роскомнадзор потребовал заблокировать и удалить из цифровых магазинов приложение «Навальный» в начале сентября. В противном случае отказ могли счесть «вмешательством в выборы».

