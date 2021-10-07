Петербуржцы в ходе благотворительной акции собрали почти 1,4 млн рублей и помогли двум детям

Изначально акция была организована в поддержку 13-летнего Гоши Шишкова . У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Он уже долгие годы борется с этой болезнью. Сейчас подростку необходимо лечение дорогостоящим лекарством — врачи возлагают на него большую надежду. Но бесплатно препарат получить невозможно, а его стоимость для семьи была огромна. Благодаря фонду «Свет» удалось собрать часть необходимой суммы, но не хватало порядка 900 тысяч рублей.

Петербургский благотворительный фонд «Свет» подвёл итоги акции «Доброе сердце», которая в течение месяца проходила в городе на Неве. В ходе акции было собрано почти 1,4 млн рублей. Это позволило оказать помощь двум ребятам, борющимся с онкологией.

В ходе акции «Доброе сердце» посетителям известных ресторанов предлагалось купить бутылку питьевой воды, а средства от продажи направлялись на лечение Гоши. В итоге денег удалось собрать даже больше, чем было необходимо.



«Посетители ресторанов совершили маленькое чудо. Итоговая сумма сбора составила 1 386 608 рублей. Этого хватило, чтобы помочь сразу двум ребятам», — рассказали «Фонтанке» в фонде.



Был полностью закрыт сбор для Гоши. В ближайшее время мальчик получит необходимое лекарство.



Остаток средств с акции был направлен другому подопечному фонда — 15-летнему Ярославу Казакову. У подростка остеосаркома. Несколько лет назад благодаря фонду мальчику была проведена операция по замене коленного сустава. Но сейчас он уже мал, и Ярославу его необходимо менять. Стоимость нового протеза — более двух миллионов рублей.



В фонде благодарят всех, кто помог организовать акцию и кто принял в ней участие.

