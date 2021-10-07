Петербуржцы в ходе благотворительной акции собрали почти 1,4 млн рублей и помогли двум детям

Петербургский благотворительный фонд «Свет» подвёл итоги акции «Доброе сердце», которая в течение месяца проходила в городе на Неве. В ходе акции было собрано почти 1,4 млн рублей. Это позволило оказать помощь двум ребятам, борющимся с онкологией.
Изначально акция была организована в поддержку 13-летнего Гоши Шишкова. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Он уже долгие годы борется с этой болезнью. Сейчас подростку необходимо лечение дорогостоящим лекарством — врачи возлагают на него большую надежду. Но бесплатно препарат получить невозможно, а его стоимость для семьи была огромна. Благодаря фонду «Свет» удалось собрать часть необходимой суммы, но не хватало порядка 900 тысяч рублей.
В ходе акции «Доброе сердце» посетителям известных ресторанов предлагалось купить бутылку питьевой воды, а средства от продажи направлялись на лечение Гоши. В итоге денег удалось собрать даже больше, чем было необходимо.
«Посетители ресторанов совершили маленькое чудо. Итоговая сумма сбора составила 1 386 608 рублей. Этого хватило, чтобы помочь сразу двум ребятам», — рассказали «Фонтанке» в фонде.
Был полностью закрыт сбор для Гоши. В ближайшее время мальчик получит необходимое лекарство.
Остаток средств с акции был направлен другому подопечному фонда — 15-летнему Ярославу Казакову. У подростка остеосаркома. Несколько лет назад благодаря фонду мальчику была проведена операция по замене коленного сустава. Но сейчас он уже мал, и Ярославу его необходимо менять. Стоимость нового протеза — более двух миллионов рублей.
В фонде благодарят всех, кто помог организовать акцию и кто принял в ней участие.