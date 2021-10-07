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Путин наградил экипаж вертолёта Ми-8, разбившегося в Ленобласти

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа вертолёта Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии, разбившегося в Ленобласти. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Орденами Мужества посмертно награждены майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов.

Вертолёт Ми-8 упал неподалеку от деревни Корпикюля вечером 24 июня. В Росгвардии сообщали, что он выполнял учебно-тренировочный полёт. Экипаж до последнего уводил воздушное судно от населённого пункта. В результате погибли трое военнослужащих. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

265947515
Лучше бы семьям помог материально. На хрена им эти грамоты?
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