Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа вертолёта Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии, разбившегося в Ленобласти. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.
Орденами Мужества посмертно награждены майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов.
Вертолёт Ми-8 упал неподалеку от деревни Корпикюля вечером 24 июня. В Росгвардии сообщали, что он выполнял учебно-тренировочный полёт. Экипаж до последнего уводил воздушное судно от населённого пункта. В результате погибли трое военнослужащих. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
Путин наградил экипаж вертолёта Ми-8, разбившегося в Ленобласти
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа вертолёта Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии, разбившегося в Ленобласти. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.