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СК отказался возбуждать уголовное дело против пассажира, который открыл люк самолета «России»

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В отношении пассажира, который в июле открыл люк аварийного выхода в душном салоне самолета авиакомпании «Россия», вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сообщалось, что перевозчик собирается подать на мужчину в суд.

«Поздравляю Владимира Кузнецова, который, проведя несколько часов в душном самолете с неисправной системой вентиляции, открыл аварийный выход в самолете! <...> В отношении него вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следственные органы после тщательной проверки не нашли в действиях Владимира Кузнецова состава преступления», — рассказал адвокат Кузнецова в своем Telegram-канале 7 октября.

«Фонтанка» писала, что инцидент произошел 11 июля. Пассажир рейса Москва — Анталья разозлился из-за задержки вылета и открыл дверь лайнера, ссылаясь на духоту в салоне. Невезучих путешественников вывели из воздушного судна, борт заменили. В результате задержка отправления составила четыре часа.

По версии авиакомпании «Россия», самолет остался без кондиционера на десять минут. Между тем до и во время посадки пассажиров охлаждал наземный кондиционер. Тогда доследственную проверку по факту происшествия начал региональный СК на транспорте.

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Комментарии (6)

angel of death
какие владельцы, такая и авиакомпания...
dragvs
Подавать иски против авиакомпании за моральный ущерб. Но в России нет коллективных исков, чтобы рогатое стадо не могло объединятся.
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