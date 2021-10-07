СК отказался возбуждать уголовное дело против пассажира, который открыл люк самолета «России»

В отношении пассажира, который в июле открыл люк аварийного выхода в душном салоне самолета авиакомпании «Россия», вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сообщалось, что перевозчик собирается подать на мужчину в суд.
«Поздравляю Владимира Кузнецова, который, проведя несколько часов в душном самолете с неисправной системой вентиляции, открыл аварийный выход в самолете! <...> В отношении него вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следственные органы после тщательной проверки не нашли в действиях Владимира Кузнецова состава преступления», — рассказал адвокат Кузнецова в своем Telegram-канале 7 октября.
«Фонтанка» писала, что инцидент произошел 11 июля. Пассажир рейса Москва — Анталья разозлился из-за задержки вылета и открыл дверь лайнера, ссылаясь на духоту в салоне. Невезучих путешественников вывели из воздушного судна, борт заменили. В результате задержка отправления составила четыре часа.
По версии авиакомпании «Россия», самолет остался без кондиционера на десять минут. Между тем до и во время посадки пассажиров охлаждал наземный кондиционер. Тогда доследственную проверку по факту происшествия начал региональный СК на транспорте.