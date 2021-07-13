В авиакомпании объяснили духоту на рейсе Москва — Анталья, пассажир которого открыл аварийный выход для проветривания

Самолёт авиакомпании «Россия» в московском аэропорту Шереметьево, пассажир которого из-за духоты открыл аварийный люк, остался без кондиционера на десять минут.
Об этом 13 июля сообщил представитель перевозчика. Как рассказали в авиакомпании, самолёт до и во время посадки пассажиров охлаждал наземный кондиционер. Его предоставила организация «Шереметьево Хэндлинг». После того, как двери были закрыты, на его место поставили установку, которая обеспечивает пневматический запуск двигателей.
Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя. Сотрудники «Шереметьево Хэндлинг», как утверждается, заменили его в течение 10 минут. Этого времени, похоже, хватило, чтобы в салоне ощутили духоту, и один из туристов не выдержал.
«Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета. По счастливой случайности рядом с трапом не оказалось работников перронных служб и не произошло возгорания трапа от перронной техники», — рассказали в «России» об инциденте, который произошёл на рейсе Москва — Анталья 11 июля, извинившись перед пассажирами за температуру.
Доследственную проверку по факту несанкционированного открытия двери воздушного судна продолжает региональный Следственный комитет на транспорте. На отдых в Турцию 516 человек отправились на резервном самолёте, к морю улетел в том числе тот, кто устроил экстремальное проветривание. Издание «Подъём» сообщало, что авиакомпания «Россия» собирается подать на него в суд.