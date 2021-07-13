В авиакомпании объяснили духоту на рейсе Москва — Анталья, пассажир которого открыл аварийный выход для проветривания

Самолёт авиакомпании «Россия» в московском аэропорту Шереметьево, пассажир которого из-за духоты открыл аварийный люк, остался без кондиционера на десять минут.



Об этом 13 июля сообщил представитель перевозчика. Как рассказали в авиакомпании, самолёт до и во время посадки пассажиров охлаждал наземный кондиционер. Его предоставила организация «Шереметьево Хэндлинг». После того, как двери были закрыты, на его место поставили установку, которая обеспечивает пневматический запуск двигателей.

Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя. Сотрудники «Шереметьево Хэндлинг», как утверждается, заменили его в течение 10 минут. Этого времени, похоже, хватило, чтобы в салоне ощутили духоту, и один из туристов не выдержал.