FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
15
Печать

В авиакомпании объяснили духоту на рейсе Москва — Анталья, пассажир которого открыл аварийный выход для проветривания

Самолёт авиакомпании «Россия» в московском аэропорту Шереметьево, пассажир которого из-за духоты открыл аварийный люк, остался без кондиционера на десять минут.

Об этом 13 июля сообщил представитель перевозчика. Как рассказали в авиакомпании, самолёт до и во время посадки пассажиров охлаждал наземный кондиционер. Его предоставила организация «Шереметьево Хэндлинг». После того, как двери были закрыты, на его место поставили установку, которая обеспечивает пневматический запуск двигателей.

Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя. Сотрудники «Шереметьево Хэндлинг», как утверждается, заменили его в течение 10 минут. Этого времени, похоже, хватило, чтобы в салоне ощутили духоту, и один из туристов не выдержал.

«Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета. По счастливой случайности рядом с трапом не оказалось работников перронных служб и не произошло возгорания трапа от перронной техники», — рассказали в «России» об инциденте, который произошёл на рейсе Москва — Анталья 11 июля, извинившись перед пассажирами за температуру.

Доследственную проверку по факту несанкционированного открытия двери воздушного судна продолжает региональный Следственный комитет на транспорте. На отдых в Турцию 516 человек отправились на резервном самолёте, к морю улетел в том числе тот, кто устроил экстремальное проветривание. Издание «Подъём» сообщало, что авиакомпания «Россия» собирается подать на него в суд.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

lenten
Люди на самолётах уже в космос летают. А обеспечить нормальную температуру в пассажирском самолёте - одна из нерешённых проблем современной науки и техники.
Cвифт
.... иными словами, у Боинга не работала бортовая вспомогательная силовая установка, ресиверы с сжатым воздухом были пусты и с аккумуляторами тоже была какая-то проблема ? АК "Россия" решила повторить историю с сгоревшим Суперджетом и пассажирами ?
FontankaReader
АК пытается оправдаться. Не думаю, что здоровый человек пойдет на такие крайние меры, если там было чуть-чуть, буквально 5-10 минут жарче обычного. Скорее всего, стоял самолет на солнце часами, потом их туда загнали, закупорили без кондиционера и вентиляции. Уж лучше так скандал устроить, чем задохнуться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний