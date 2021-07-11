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СКР начал проверку по факту несанкционированного открытия люка самолёта в Шереметьево

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту несанкционированного открытия двери воздушного судна в аэропорту Шереметьево.

Как сообщили вечером 11 июля в Следственном управлении, после инцидента самолёт был отстранён от полёта, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за духоты в салоне задерживавшегося самолёта авиакомпании «Россия», собиравшегося лететь по маршруту Москва — Анталья, один из пассажиров открыл аварийный люк, после чего произошёл автоматический выпуск аварийного трапа и его повреждение. В результате самолёт никуда не полетел.

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Комментарии (4)

Serg_I
Грамотные пассажиры стали! Дверь открыть в самолёте запросто могут! Только вот не понимают, что за ними дверь теперь закроется - надолго!!!
Cвифт
.... а почему Боинг не смогли запустить СК проверить не хочет ?
-4°
Ни одну сторону ни капельки не жалко
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