СКР начал проверку по факту несанкционированного открытия люка самолёта в Шереметьево

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту несанкционированного открытия двери воздушного судна в аэропорту Шереметьево.



Как сообщили вечером 11 июля в Следственном управлении, после инцидента самолёт был отстранён от полёта, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом.



Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

