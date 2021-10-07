Путину исполнилось 69 лет. Днём он будет работать, а вечером отпразднует с близкими

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет. В течение дня он будет работать, а вечером отметит свой личный праздник традиционно — в кругу родных и близких. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «так бывает чаще всего».



«Фонтанка» писала, что во второй половине сентября Путин уходил на двухнедельную самоизоляцию. Президент отправился на карантин после того, как в его окружении заболели три десятка человек, среди которых — личный адъютант.

