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Путину исполнилось 69 лет. Днём он будет работать, а вечером отпразднует с близкими

Президенту России исполнилось 69 лет

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В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет. В течение дня он будет работать, а вечером отметит свой личный праздник традиционно — в кругу родных и близких. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «так бывает чаще всего».

«Фонтанка» писала, что во второй половине сентября Путин уходил на двухнедельную самоизоляцию. Президент отправился на карантин после того, как в его окружении заболели три десятка человек, среди которых — личный адъютант.

Отдыхал в последний раз Путин в начале первого месяца осени, когда вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ездил в сибирскую тайгу.

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Комментарии (24)

265056402
69 в смысле, что контроль контроля и закручивание гаек заставляют выполнять гору ненужной работы, по кругу завязанной лишь на правила, без продукта
265056402
мне кажется, он успешно привёл страну в положение 69, есть чем гордиться, есть что вспомнить. А в 55 ещё была надежда на отличное развитие
Роберто
Ещё пару дворцов подарят?
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