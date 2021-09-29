Вышедший из самоизоляции президент России Владимир Путин рассказал, из-за кого ему пришлось соблюдать карантин. По словам главы государства, в его окружении заболели «три десятка человек». Об этом он сообщил 29 сентября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин отметил, что инфицированные «поздно ревакцинировались». Среди них был адъютант, с которым президент «работал с утра до вечера».
Как заявил глава государства, он не заболел, так как все еще имеет высокий титр антител к коронавирусу. «Меня, слава богу, пронесло», — добавил Путин.
Российский президент посоветовал турецкому коллеге ревакцинироваться «Спутником V», но Эрдоган ответил, что уже сделал повторную прививку.
Президент РФ 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров». Глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что главе государства будет достаточно недели в самоизоляции.