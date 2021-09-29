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Путин заявил, что в его окружении COVID-19 заболели три десятка человек. Среди них — адъютант

Путин рассказал, кто из его окружения заболел коронавирусом

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Вышедший из самоизоляции президент России Владимир Путин рассказал, из-за кого ему пришлось соблюдать карантин. По словам главы государства, в его окружении заболели «три десятка человек». Об этом он сообщил 29 сентября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил, что инфицированные «поздно ревакцинировались». Среди них был адъютант, с которым президент «работал с утра до вечера».

Как заявил глава государства, он не заболел, так как все еще имеет высокий титр антител к коронавирусу. «Меня, слава богу, пронесло», — добавил Путин.

Российский президент посоветовал турецкому коллеге ревакцинироваться «Спутником V», но Эрдоган ответил, что уже сделал повторную прививку.

Президент РФ 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров». Глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что главе государства будет достаточно недели в самоизоляции.

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Комментарии (31)

paniker
Путин проснись ,твоя 'водичка не работает,закупай Pfaizer !
Dim22
Как главный Адъютант геройски погиб , так сразу и в бункер . А 30 человек из близкого окружения в больницу.
Набеглов
Хосподе, хоть живы ли все, пусть держатся подальше от водопадов...
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