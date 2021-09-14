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Гинцбург: Путину достаточно недели самоизоляции

Глава НИЦ Гамалеи заявил, что Путин поступил как «законопослушный человек»

Глава НИЦ Гамалеи прокомментировал самоизоляцию Владимира Путина из-за случаев COVID-19 в окружении президента.

«Исходя из общих соображений, неделя [самоизоляции] — этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают [президента Владимира] Путина», — цитирует 14 сентября заявление Александра Гинцбурга «Интерфакс».

По его словам, глава государства поступил как «законопослушный человек». Гинцбург уверен, что президент показывает правильный пример.

«С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно», — резюмировал глава НИЦ Гамалеи.

Президент РФ сегодня, 14 сентября, ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров».

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Комментарии (26)

266081655
Самоизолировался бы уж навсегда!
nuga
Путин погружается на дно в бункер.Всплывет,когда огласят результаты.Может и продлит режим нерабочих дней.
MozgoviK
В курятне опять жарко...
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