На петербургских магистралях — кольцевой автодороге и Западном скоростном диаметре — движению транспорта вечером 5 октября мешают аварии. На одной участники массового столкновения полтора часа ждут служб, на другой проезд загородил «перевертыш».



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:20 поступила информация о столкновении четырех легковых автомобилей на 24-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с проспектом Энгельса. Пострадавших в аварии нет. Участники ДТП все еще находятся на месте, ожидая ГИБДД, а поврежденные машины занимают вторую и третью полосы.