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На севере КАД сообразили на четверых с каршерингом, а ЗСД тормозит опрокинутый минивэн

Массовое ДТП и перевертыш мешают проезду на КАД и ЗСД

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На петербургских магистралях — кольцевой автодороге и Западном скоростном диаметре — движению транспорта вечером 5 октября мешают аварии. На одной участники массового столкновения полтора часа ждут служб, на другой проезд загородил «перевертыш».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:20 поступила информация о столкновении четырех легковых автомобилей на 24-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с проспектом Энгельса. Пострадавших в аварии нет. Участники ДТП все еще находятся на месте, ожидая ГИБДД, а поврежденные машины занимают вторую и третью полосы.

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На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одним из участников аварии стал каршеринг. Его унесло в разделительный отбойник в нескольких метрах от остальных машин. Еще одному из автомобилей вырвало заднее колесо.

На ЗСД авария затрудняет движение на Центральном участке между набережной Екатерингофки и набережной Макарова. Перед въездом в тоннель опрокинулся на бок минивэн. Машину развернуло поперек полосы, и она перегородила крайний правый ряд.

Для проезда остались три ряда, предупреждают в приложении «Ваш ЗСД». Пробка, по данным «Яндекса», тянется почти на 2 километра.

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