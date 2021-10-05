«Никогда за рулём не пил, даже на свадьбах. Сглазили его». «Убийцу байкеров» заключили под стражу

Пока обвиняемому предстоит пробыть в СИЗО до 22 октября. В дальнейшем мера скорее всего будет продлена. Районный суд, напомним, всего лишь ограничил иногороднего Джамалудинова в определенных действиях. Мягкости меры возмутились как защитники потерпевшей стороны, так и прокурор. 5 октября к суду приехали представители петербургского мотосообщества, чтобы придать делу больший резонанс.



Защитник и обвиняемый возражали против жалобы и представления. Отец Джамалудинова рассказал, что его сын никогда за рулём не пил, даже на свадьбах. «Сглазили его», — заключил мужчина и выразил искренние соболезнования потерпевшей. Жена фигуранта ответила коротко: «Супруг — человек хороший, в быту помогает. Все».



Авария с участием двух байкеров и миксера произошла на Октябрьской набережной 21 августа и попала на видео. На кадрах с видеорегистратора оба мужчины едут по Октябрьской набережной друг за другом по пустой полосе. Внезапно дорогу им преграждает грузовик, поворачивающий налево через двойную сплошную. На месте погиб 37-летний мужчина на мотоцикле Honda CBR 1100XX. В конце месяца в больнице умер второй байкер.

