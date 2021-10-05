Инженеры Facebook прокладывали путь к серверам болгаркой

Инженерам Facebook понадобилась пила, чтобы после сбоя добраться до серверов и перезапустить их в ручном режиме. Об этом сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на журналиста The New York Times Майка Айзека.



Дело в том, что неполадки у Facebook, расстроившие миллионы людей, повлияли и на внутреннюю пропускную систему: не функционировали электронные замки. Сотрудники не могли попасть на рабочие места. Некоторые серверы в Калифорнии надо было перезапустить вручную, но к ним было не добраться: карточки доступа не читались. В результате, чтобы открыть дверь, инженеры использовали болгарку.

