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Инженеры Facebook прокладывали путь к серверам болгаркой

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Инженерам Facebook понадобилась пила, чтобы после сбоя добраться до серверов и перезапустить их в ручном режиме. Об этом сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на журналиста The New York Times Майка Айзека.

Дело в том, что неполадки у Facebook, расстроившие миллионы людей, повлияли и на внутреннюю пропускную систему: не функционировали электронные замки. Сотрудники не могли попасть на рабочие места. Некоторые серверы в Калифорнии надо было перезапустить вручную, но к ним было не добраться: карточки доступа не читались. В результате, чтобы открыть дверь, инженеры использовали болгарку.

Напомним, из-за масштабного сбоя соцсети и мессенджеры компании не работали более 6 часов, проблемы добрались даже до Tinder, Youtube, Zoom и других приложений. В Facebook объяснили, что причиной ЧП стали неудачные изменения в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. Изменения вызвали неполадки, имеющие «каскадный эффект».

Масштабный сбой по всему миру произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram. Сбой назвали крупнейшим в истории работы Downdetector: сервис получил более 10,6 миллиона сообщений о проблемах.

На этом фоне падают акции американских IT-компаний, а основной владелец Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов.

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Комментарии (11)

sench99
Революцию теперь делать просто, не надо занимать телеграф, телефон, почтампт..Почикал кабельки в одеом месте и ффсё)). Связь между людьми будет отсутствовать напрочь..
hedgehog_
провели тестирование суверенных интернетов, однако.
не толькож яндекс может так косячить.
DEMOMON
"В Facebook объяснили, что причиной ЧП стали неудачные изменения в конфигурации роутеров".
Немного не так. В мордокниге раскатали обновление на всё своё сетевое оборудование, забыв предупредить об этом остальных и пошли домой. А т.к. все остальные мессенджеры находятся на площадке мордокниги, и те полегли смертью храбрых. Как-то так.
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