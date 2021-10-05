Инженеры Facebook прокладывали путь к серверам болгаркой

Инженерам Facebook понадобилась пила, чтобы после сбоя добраться до серверов и перезапустить их в ручном режиме. Об этом сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на журналиста The New York Times Майка Айзека.
Дело в том, что неполадки у Facebook, расстроившие миллионы людей, повлияли и на внутреннюю пропускную систему: не функционировали электронные замки. Сотрудники не могли попасть на рабочие места. Некоторые серверы в Калифорнии надо было перезапустить вручную, но к ним было не добраться: карточки доступа не читались. В результате, чтобы открыть дверь, инженеры использовали болгарку.
Напомним, из-за масштабного сбоя соцсети и мессенджеры компании не работали более 6 часов, проблемы добрались даже до Tinder, Youtube, Zoom и других приложений. В Facebook объяснили, что причиной ЧП стали неудачные изменения в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. Изменения вызвали неполадки, имеющие «каскадный эффект».