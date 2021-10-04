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Кремль о сбоях в интернете: Сайт президента работает, проблем нет

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о массовых сбоях в работе соцсетей и мессенджеров по всему миру.

Журналист спросил, нет ли в администрации президента проблем из-за этого сбоя. «Сайт президента работает. Проблем нет», — заявил РИА Новости вечером 4 октября Песков.

Масштабный сбой по всему миру произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram, который также испытывает сложности, но «пока держится».

Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram.

На этом фоне падают акции американских IT-компаний, а основной владелец Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов.

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Комментарии (5)

mavar
Как правы были люди, которые рекомендовали этой хренью никогда не пользоваться. Земля пухом соцсетям.
dragvs
Кремль о высоких ценах на продукты: в Кремле черная икра есть, проблем нет.
Wadim_
это очень важно, да. какой-то вонючий сайтец с тремя статьями и фотками
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