Пощекотала лезвием. В массажном салоне в Петербурге клиента ударили ножом

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 октября, накануне незадолго до половины шестого часа вечера медики проинформировали полицию о ножевом ранении на Волковском проспекте, 16. Удар в живот получил 46-летний житель Купчино, помощи он дожидался на улице.



Полицейским мужчина указал на вход в массажный салон «Прайм» и в красках расписал сервис. Заведение обещает массаж и эротические фантазии нежных красавиц, зазывает купеческими интерьерами и утончённым ублажением тела и разума. Ему бонусом достался удар ножом от одной из мастериц.

