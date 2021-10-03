Пощекотала лезвием. В массажном салоне в Петербурге клиента ударили ножом

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 октября, накануне незадолго до половины шестого часа вечера медики проинформировали полицию о ножевом ранении на Волковском проспекте, 16. Удар в живот получил 46-летний житель Купчино, помощи он дожидался на улице.
Полицейским мужчина указал на вход в массажный салон «Прайм» и в красках расписал сервис. Заведение обещает массаж и эротические фантазии нежных красавиц, зазывает купеческими интерьерами и утончённым ублажением тела и разума. Ему бонусом достался удар ножом от одной из мастериц.
Скорая забрала пострадавшего в больницу с проникающей колото-резаной раной. Его состояние медики оценили как среднетяжёлое. Скрасившую его вечер девушку задержали, нож изъят. В отдел уехала 22-летняя Алина из Новосибирска. Расслаблявшимся на Волковском она была, вероятно, известна под другим именем.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.