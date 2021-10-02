Во время производства вина в Италии погибли четверо родственников

В Италии от отравления токсичными парами, образовавшимися во время изготовления вина, погибли четыре человека — мужчины. Госпитализирована женщина.



Как сообщает 2 октября Rai24, в городке Паола в районе Карузи члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Это мужчины 40, 50 и двое — 70 лет. Вино они делали для домашнего употребления: по предварительным данным, разливали сусло из бака, расположенного ниже уровня улицы, в несколько бочек.



Трёх мужчин нашли мёртвыми внутри помещения, четвёртого — за пределами комнаты, возможно, он пытался выбраться наружу. Неподалёку без сознания лежала сильно нетрезвая женщина. Её с тяжёлым отравлением доставили в больницу на вертолёте.

