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Во время производства вина в Италии погибли четверо родственников

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В Италии от отравления токсичными парами, образовавшимися во время изготовления вина, погибли четыре человека — мужчины. Госпитализирована женщина.

Как сообщает 2 октября Rai24, в городке Паола в районе Карузи члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Это мужчины 40, 50 и двое — 70 лет. Вино они делали для домашнего употребления: по предварительным данным, разливали сусло из бака, расположенного ниже уровня улицы, в несколько бочек.

Трёх мужчин нашли мёртвыми внутри помещения, четвёртого — за пределами комнаты, возможно, он пытался выбраться наружу. Неподалёку без сознания лежала сильно нетрезвая женщина. Её с тяжёлым отравлением доставили в больницу на вертолёте.

Причиной отравления стали, предположительно, вредные испарения, возникшие в резервуаре с соком и нехватка кислорода.

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