Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Прежняя версия оформления устарела как морально, так и физически, считают в Смольном, и не теряют надежды порадовать жителей и гостей новинками и единым стилем. Но обещанных ярмарок, подсветки туристических маршрутов и брендбука, который помог бы властям и бизнесу совместными усилиями привлечь туристов, в закупках пока не наблюдается.

В Петербурге стартовала подготовка к Новому году и Рождеству. За последнюю неделю власти Северной столицы объявили 21 конкурс на праздничное оформление города. Из них 49,5 млн рублей на Главную рождественскую ярмарку готов потратить Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, а еще 120,5 млн рублей на украшение улиц выделил Городской центр рекламы и праздничного оформления.



В начале 2021 года чиновники решили добавить креатива подготовке к новогодним праздникам. В частности, возникла идея украшать не только главные транспортные магистрали, но и популярные у туристов пешеходные маршруты, ярмарки и новогодние базары. Обсуждался единый променад в стиле барселонской Рамбла от Дворцовой площади до Новой Голландии. Список мест для гуляний тоже хотели расширить и в качестве возможной локации намекнули на Дворцовую площадь. Также власти планировали разработать единый брендбук, которым мог бы пользоваться бизнес при оформлении витрин и зимних кафе. В качестве возможной стилистики рассматривался антураж начала 20 века и образы фильма «Серебряные коньки».

Судя по уже опубликованным конкурсам, праздничное украшение окажется скорее традиционным и тотального обновления не произойдет.

Главная Рождественская ярмарка, как и в последние два года, разместится на Манежной площади и прилегающим к ней Малой Садовой и Кленовой улицах. Основой концепции снова станет сказка Гофмана «Щелкунчик». Гостей встретят триумфальные ворота, а на территории разместятся фигуры мышей, они были сделаны еще для встречи 2020 года, маскотом которого была металлическая крыса. Из нового оборудования заказан 8-метровый торт с мышами, а также 6,5-метровый воздушный шар, в корзину которого «посадят» Щелкунчика и Мари. Новинкой будут два «волшебных городка», стилизованных под пряничные домики. В одном будут торговать, в другом поселят Деда Мороза. Также появится подиум для фудкорта, так что во всяком случае голодными гости ярмарки не останутся.



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Сумма объявленных чуть трат меньше, чем в коронавирусном 2020 году: 49,5 млн рублей против 60 млн рублей (для сравнения, в 2019-м — 92 млн рублей). Но несмотря на то, что убранство почти полностью повторяет прошлогоднее, сильно сэкономить не удалось: оборудование берется в аренду, также значительные средства тратятся на обеспечение безопасности и инженерных подключений.

Открытым остается вопрос зрелищ и аттракционов. В прошлом году из-за коронавирусных ограничений пришлось отменить концертную программу, а также отказаться от катка, карусели и мастерских Деда Мороза. В этом году конкурсы на их организацию пока не объявлены. Но, вероятно, для маленьких посетителей все же запустят карусель и паровоз, во всяком случае, в документации заказано ограждение для первой и оформление остановки для второго.

На вопрос, планируется ли на ярмарке развлекательная составляющая и будут ли организованы дополнительные площадки для торговли и гуляний, в комитете по промышленной политике, на момент публикации не ответили.



Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели рассказали, что диалог о дополнительных местах праздничной торговли с властями города продолжается, но говорить о конкретных местах пока рано. В любом случае, заниматься украшением и организацией культурной программы, скорее всего, предстоит самому бизнесу — вероятно, подстраиваясь под стилистику главной ярмарки.

Траты на оформление улиц тоже выглядят скромнее, чем в прошлом году. За последнюю неделю подведомственный комитету по печати ГЦРПО объявил закупки на 120,5 млн рублей. До этого в августе — еще на 63 млн рублей. Для сравнения, подсветка мостов и транспортных магистралей в 2020 обошлась в 230 млн рублей, в 2019-м — в 337 млн рублей.

Здесь пока все довольно традиционно. Районам закупят искусственные ели, фонтаны украсят световыми композициями, а деревья гирляндами. Предусмотрена праздничная иллюминация Московского проспекта, Ушаковской развязки, Приморской и Выборгской набережных. В центре города подсветку обещают площади Искусств, Биржевой площади, Универститетской набережной, Набережной лейтенанта Шмидта.



Но в Смольном не теряют надежду на праздничное обновление. Межведомственная рабочая группа под руководством вице-губернатора Бориса Пиотровского продолжает трудиться над единой концепцией новогоднего оформления. Она может быть представлена в течение двух недель, сообщили в пресс-службе комитета по культуре. Ведется разработка единого брендбука, а также новых украшений для Невского проспекта и основных мест притяжения жителей, уточнили в комитете по печати. Но подробности раскрыть отказались, сославшись на то, что пока документ еще проходит согласования.

Не исключено, что в подвешенном состоянии вопрос остается из-за финансовой составляющей. Ранее в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2022 год комитет по печати запросил дополнительные 369 млн рублей на подготовку к Новому году. Как отмечал тогда глава ведомства Владимир Рябовол, световое оборудование давно не обновлялось и находится в плачевном состоянии. «Ломается, в руках рассыпается из-за ветровых нагрузок, дожди идут», — пояснил он. Деньги просили и для дополнительного украшения туристических маршрутов и мест, где будут проводиться концерты, фестивали и ярмарки.



А вот какой будет новогодняя елка на Дворцовой площади — живой или искусственной — предложили выбрать самим горожанам Как следует из результатов опроса, мнения разделились почти поровну. Но небольшой перевес все же у живого дерева. В прошлом году вместе с украшениями главная елка обошлась бюджету в 13 млн рублей.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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