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Смольный потратит 33 млн рублей на покупку 14 елей. 20-метровые красавицы появятся в 11 районах города

Покупка елей к Новому году обойдется Петербургу в 33 млн рублей

Из бюджета Петербурга на 14 искусственных елей к Новому году и Рождеству потратят 33,4 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок 2 сентября, исполнителем стало ООО «Светодизайн».

Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Согласно контракту, 20-метровые ели появятся в 11 районах города из 18. В перечень не вошли Адмиралтейский, Фрунзенский, Выборгский, Колпинский, Красносельский, Курортный и Пушкинский районы.

В стоимость также входят установка елей и их последующий демонтаж. Новогодних красавиц украсят гирлянды и различные игрушки. Будут использоваться разные виды оформления.

Организации предстоит изготовить ели не позднее 30 октября, а установить — с 31 октября до 19 декабря. Демонтировать новогоднее оборудование нужно в срок с 15 января до 15 марта.

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Комментарии (4)

Avs7153
Вроде мальчику Серёже на операцию собирают...
_MN_
Ну в общем, должны же быть какие-то особенности местные... Где-то возможно бордюры и плитка в режиме замены как туалетная бумага, а где-то похоже елки?
Любопытно другое, что вот эти "маленькие елочки", которым "холодно зимой" по цене такого умеренного паркетника)))) Ценные елки)
P/S Хотя с другой стороны елка это же хорошо - бодрящий такой аксессуар новогодний, хороводообразующий элемент для... ну хотя бы для электората))) Если конечно не будет морозов в минус 30)
А13579
117 857 рублей за метр ёлки. Как в артиллерии: выстрел, откат нормальный!
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