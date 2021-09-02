Смольный потратит 33 млн рублей на покупку 14 елей. 20-метровые красавицы появятся в 11 районах города

Из бюджета Петербурга на 14 искусственных елей к Новому году и Рождеству потратят 33,4 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок 2 сентября, исполнителем стало ООО «Светодизайн».



Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Согласно контракту, 20-метровые ели появятся в 11 районах города из 18. В перечень не вошли Адмиралтейский, Фрунзенский, Выборгский, Колпинский, Красносельский, Курортный и Пушкинский районы.



В стоимость также входят установка елей и их последующий демонтаж. Новогодних красавиц украсят гирлянды и различные игрушки. Будут использоваться разные виды оформления.

