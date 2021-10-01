Как следует из результатов опроса, мнения разделились. 51% за живую ель, 49% за искусственную. «Живая в прошлом году была бесподобная, я за то, чтобы повторить. Только украшения бы заменила, ностальгия по советскому времени приятная, но одного раза достаточно», — сообщила одна из участниц опроса. Другие выступают за экономию и экологию. «Если бы прошлая ель была искусственной, то сегодня на одну ель в лесу было бы больше. Пора жить по средствам», — прокомментировал другой участник дискуссии.

