Петербуржцам предложили выбрать, какой должна быть главная новогодняя елка на Дворцовой площади — живой или искусственной. Ссылка на голосование опубликована 1 октября на странице правительства Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».
Как следует из результатов опроса, мнения разделились. 51% за живую ель, 49% за искусственную. «Живая в прошлом году была бесподобная, я за то, чтобы повторить. Только украшения бы заменила, ностальгия по советскому времени приятная, но одного раза достаточно», — сообщила одна из участниц опроса. Другие выступают за экономию и экологию. «Если бы прошлая ель была искусственной, то сегодня на одну ель в лесу было бы больше. Пора жить по средствам», — прокомментировал другой участник дискуссии.
В прошлом году петербуржцы отдали предпочтение живой ели. 25-метровое праздничное дерево, украшенное игрушками в ретростиле, радовало горожан и гостей Петербурга до конца января. А после праздников из ствола изготовили часы, которые отправились в социальные учреждения города.