FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Правительство Петербурга спросило у горожан, какая должна быть елка на Дворцовой. Мнения разделились

Чуть больше половины петербуржцев вновь высказались за живую ель на Дворцовой площади

4
Печать

Петербуржцам предложили выбрать, какой должна быть главная новогодняя елка на Дворцовой площади — живой или искусственной. Ссылка на голосование опубликована 1 октября на странице правительства Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

Как следует из результатов опроса, мнения разделились. 51% за живую ель, 49% за искусственную. «Живая в прошлом году была бесподобная, я за то, чтобы повторить. Только украшения бы заменила, ностальгия по советскому времени приятная, но одного раза достаточно», — сообщила одна из участниц опроса. Другие выступают за экономию и экологию. «Если бы прошлая ель была искусственной, то сегодня на одну ель в лесу было бы больше. Пора жить по средствам», — прокомментировал другой участник дискуссии.

В прошлом году петербуржцы отдали предпочтение живой ели. 25-метровое праздничное дерево, украшенное игрушками в ретростиле, радовало горожан и гостей Петербурга до конца января. А после праздников из ствола изготовили часы, которые отправились в социальные учреждения города.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Skazochny
один вопрос, куда дели искусственную за лям баксов? засохла?
tochilshik
на хрена вообще она нужна?
Vanko
- Вам нравится ёлочка? (С)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний