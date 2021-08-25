Это на Новый год. Комитет по печати запросил дополнительные 369 млн рублей на создание праздничного настроения

По его словам, сумма складывается из трех частей. Первая статья расходов — замена украшений на Невском проспекте. Оборудование используется седьмой год, и уже в прошлом году возникла критическая ситуация . «Ломается, в руках рассыпается из-за ветровых нагрузок, дожди идут», — пояснил глава комитета. В итоге сотрудники ведомства были вынуждены устанавливать круглосуточно дежурство и производить замену оборудования. Если не выделить деньги на обновление, эксплуатировать гирлянды снова придется «в экстремальном режиме».

Комитет по печати попросил выделить дополнительные 369 млн рублей на подготовку Петербурга к Новому году. О потребности рассказал глава ведомства Владимир Рябовол в ходе нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании 25 августа.

Также комитет по печати просит профинансировать украшение районов города. Денег не хватало и раньше. «В прошлом году ситуация была сложная в связи с секвестрованием», — сказал Владимир Рябовол. В итоге компании, занимавшиеся оформлением города, «в качестве социальной нагрузки ремонтировали и восстанавливали оборудование из старых запасов и размещали в районах, где администрации не могли позволить».



Третье направление — украшение туристических маршрутов. «Чтобы усилить оформление не только центральных улиц и площадей, которые попадают в программу, но и тех, которые заложены в туристические маршруты и места, где будут проводиться концерты, фестивали и ярмарки», — пояснил Владимир Рябовол.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Смольный решил пересмотреть концепцию новогоднего оформления. Планировался променад в стиле барселонской улицы Рамбла и единый брендинг в стиле фильма «Серебряные коньки».

