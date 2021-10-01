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500 именитых гостей соберутся в Этнографическом музее, чтобы отпраздновать свадьбу великого князя. «Фонтанка» покажет знать в прямом эфире

Торжества по случаю венчания великого князя Георгия Романова продолжатся торжественным приемом на Инженерной улице в Петербурге. Кто пройдет по красной ковровой дорожке, смотрите в стриме «Фонтанки».

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Начало протокольного торжественного ужина «в европейском стиле» запланировано на 7 часов вечера 1 октября. Гости начнут собираться примерно за час, под выступление звезд классической сцены. На ковровой дорожке пройдет фотосессия.

Как ранее писала «Фонтанка», среди гостей, например, королева Испании София, шейх Мохаммед бин Хамад бин Халифа Аль Тани, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, Павел Астахов, Мария Захарова. Накануне среди гостей в Доме ученых была замечена дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова, присутствовала она и на церемонии венчания.

«Фонтанка» показывает происходящее у Этнографического музея в прямом эфире «ВКонтакте».

Как прошла церемония венчания можно посмотреть здесь, что делали новобрачные после — здесь.

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Комментарии (18)

baddancer
Лидер КПРФ поздравил Великого князя Георгия с венчанием.
«В основе идей коммунизма всегда лежали русские царские традиции - крепостничество, барщина и культ личности», - заявил Геннадий Зюганов.
266315505
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момен.т приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
265107892
В Кунст-камере было бы уместнее. Основатель династии кабаевичей как-то нейтрален к этому всему.
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