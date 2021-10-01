500 именитых гостей соберутся в Этнографическом музее, чтобы отпраздновать свадьбу великого князя. «Фонтанка» покажет знать в прямом эфире

Начало протокольного торжественного ужина «в европейском стиле» запланировано на 7 часов вечера 1 октября. Гости начнут собираться примерно за час, под выступление звезд классической сцены. На ковровой дорожке пройдет фотосессия.
Как ранее писала «Фонтанка», среди гостей, например, королева Испании София, шейх Мохаммед бин Хамад бин Халифа Аль Тани, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, Павел Астахов, Мария Захарова. Накануне среди гостей в Доме ученых была замечена дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова, присутствовала она и на церемонии венчания.
«Фонтанка» показывает происходящее у Этнографического музея в прямом эфире «ВКонтакте».
Как прошла церемония венчания можно посмотреть здесь, что делали новобрачные после — здесь.