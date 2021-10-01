Пять гарантий при коронавирусе: что положено всем, кто только заболел или уже перенес ковид

После коронавирусной инфекции люди часто подолгу страдают от осложнений, поэтому Минздрав придумал дополнительные осмотры Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Пандемия коронавирусной инфекции так или иначе повлияла на все сферы жизни, но больше всего досталось, разумеется, медицине. И речь не только об изобретении вакцин или разработке протоколов лечения ковида, но и о дополнительных гарантиях переболевшим. В этом тексте мы собрали все права пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией прямо сейчас или перенесли ее в прошлом.

Бесплатные лекарства

Препараты от коронавирусной инфекции пациенты должны получать бесплатно. Причем не только в стационаре, но и на дому. В самом начале пандемии пациенты должны были покупать лекарства самостоятельно, однако позже деньги на эти нужды выделило правительство из федерального бюджета.



— Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей, — сообщили в правительстве. — Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Лечение врачи назначают в соответствии с методичкой Минздрава, соответственно бесплатными будут лекарства, которые в эти рекомендации вошли. Например, фавипиравир — препарат из недешевых: когда он только появился в аптеках, то стоил от 11 320 рублей и выше, позже ФАС сбила цену почти в два раза.

Оплата больничного

Коронавирусный больничный такой же, как и любой другой. Оформляется листок нетрудоспособности в день обращения к врачу, то есть до того, как COVID-19 будет подтвержден официально. При симптомах ОРВИ доктор сделает ПЦР-тест, результаты которого должны быть готовы в течение 48 часов. Но на больничный отправят еще до того, как результат будет получен, — по факту плохого самочувствия.



Оплачивается больничный также по общим правилам, стоимость одного дня нетрудоспособности будет рассчитана исходя из стажа. Если он от шести месяцев до пяти лет, то выплаты по больничному листу составляют 60 % заработка, но не более 44 400 рублей в месяц. При стаже от пяти до восьми лет выплачивается 80 % средней зарплаты (максимум 59 200 рублей). При стаже от восьми лет и выше — 100 % заработка, но не более 74 001 рубля в месяц. Больничный по уходу за ребенком до восьми лет с недавних пор оплачивается в полном размере вне зависимости от стажа.

Больничный оплачивается в зависимости от стажа пациента Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Дополнительная диспансеризация

Как оказалось, коронавирусная инфекция редко проходит бесследно — даже спустя месяцы после болезни пациенты страдают из-за осложнений. Людей беспокоят бессонница, ряд когнитивных нарушений, одышка, выпадение волос и другие симптомы. Даже термины для этого состояния появились — лонгковид, или постковидный синдром. Поэтому в Минздраве придумали углубленную диспансеризацию для всех переболевших и даже отдельное диспансерное наблюдение. Углубленную диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике.



— Для оценки здоровья легких врачи изучат сатурацию крови кислородом, сделают компьютерную томографию легких, спирометрию, — рассказывала ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. — Расширенный биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, который выявляет сердечную недостаточность, эхокардиографическое исследование и коагулограмма помогут исключить тромбозы и заболевания сердца.

В списке углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 одиннадцать обследований Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Пациентам, которым длительно проводилась вентиляция легких и у которых при выписке отмечали признаки значительных нарушений, рекомендуют пройти первую консультацию уже через четыре недели после выписки. В методичке сказано, что она должна быть дистанционной, но такая возможность есть не в каждой поликлинике. Уточнить данные можно в поликлинике, к которой вы прикреплены.

На следующую встречу с врачом Минздрав рекомендует приходить через два месяца после выписки. Если осложнений и жалоб нет, диспансерное наблюдение в дальнейшем пойдет по общим правилам, то есть в зависимости от того, какие еще есть заболевания. Если врач выявит какую-либо патологию, то пациента ждет КТ легких. Если оно выявит патологические изменения (признаки легочного фиброза, интерстициальных болезни легких, васкулита), пациента направят к пульмонологу. Если же исследование ничего не покажет, но при этом результаты анализов будут плохими или у пациента будут жалобы, будет проведен дифференциальный диагноз с другими его заболеваниями.



Отдельно в методичке Минздрава оговорено, как быть с пациентами, у которых во время лечения заподозрили рак легких. Им через шесть недель после выписки рекомендуют провести повторную рентгенографию органов грудной клетки, по ее результатам пациента могут направить на КТ легких и консультацию с онкологом.

Помимо физического здоровья пациента врач будет оценивать еще и состояние его психики. Одна из проблем, с которыми сталкиваются переболевшие ковидом, — депрессия. В некоторых случаях пациентам требуется медикаментозное лечение. О депрессии может говорить устойчиво сниженное настроение, снижение работоспособности, изменение обычного ритма жизни человека, нарушение сна и суицидальные мысли.

Вакцинация

Тут речь идет не только о переболевших — бесплатные прививки от коронавируса полагаются всему совершеннолетнему населению России. Отказать в вакцинации могут в случае медотвода, то есть если есть противопоказания к прививке. У всех вакцин они разные, по общему правилу нельзя прививаться в период обострения хронических заболеваний, в период ОРВИ. Для несовершеннолетних пока нет вакцины (сейчас в Минздрав подали документы на регистрацию варианта «Спутника V» для подростков), беременных прививают в случае повышенных рисков тяжелого течения болезни. Также у каждого препарата есть список диагнозов, при которых лечение назначают «с осторожностью».

