Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Области и республики России перепрофилируют больницы, закрывают фуд-корты и запрещают массовые мероприятия, активно вводят QR-коды. «Фонтанка» посмотрела, как власти регионов парируют четвертой волне коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 30 сентября, заявил, что ситуация с коронавирусом в России «подвижная» и регионам придется на нее реагировать. А глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости ковидом в 56 регионах страны.

«Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать, — цитирует ТАСС Пескова. — Некоторые регионы уже вводят у себя, используя свои особые полномочия, разные меры».



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что коечный фонд ковидных стационаров Псковской области загружен на 88 %, и необходимы решения для замедления динамики заболевания, чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун через 2–3 недели. В ближайшие десять дней, по его словам, нужно сделать всё возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции в области.

«Мы — в числе трех регионов, которые вызывают особую тревогу. Мы приграничный регион, сложности создает и это», — резюмировал псковский губернатор.

На неделю, с 4 по 11 октября, в муниципалитетах Псковской области с высокой заболеваемостью школы отправят на дистанционку. Это, собственно, все школы Псковского района, а также еще девяти райцентров. Мера коснется также колледжей и учреждений дополнительного образования. На следующей неделе отменят все банкеты, спортивные и религиозные мероприятия, закроются детские игровые комнаты. Кроме того, постояльцы гостиниц и санаториев должны будут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или справки о вакцинации.



Напряженная ситуация в Удмуртии. По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, три недели в республике наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. А количество вызовов терапевтов на дом выросло почти в 10 раз.

«Сейчас на стационарном лечении находятся 3 145 пациентов, свободный коечный фонд составляет всего 44 койки», — цитирует её пресс-служба республиканского правительства.

В республике ввели QR-коды для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кинозалов.

В Чувашии для лечения больных с коронавирусом развернули 3 253 койки. Из них заняты уже более 2 900. Ситуация очень сложная, заявил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

«Если нам удавалось удерживаться несколько недель в промежутке от 73 до 78 человек заболевающих ежедневно, то в воскресенье число перевалило за 80 случаев. Более сложная ситуация в больницах. На сегодняшний день более 30 % коечного фонда используется для лечения больных коронавирусом, мы вынужденно переводим больницу скорой медицинской помощи в ковид-госпиталь. Это затрудняет оказание плановой медицинской помощи», — заявил Николаев.



В связи с этим в республике до особого распоряжения приостановили проведение уличных массовых мероприятий, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных.

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Сложная ситуация в Ярославской области. Глава Рыбинска, второго города региона, Денис Добряков заявил, что мест для заболевших в рыбинских больницах не хватает, людей отвозят в Ярославль, Тутаев, Мышкин.

«Среди больных много молодых. Много тяжелых. Причем в реанимации, как говорят медики, непривитые пациенты. Между тем прививки в Рыбинске делают неохотно. Областной депздрав сообщает, что наш город — в отстающих по области», — написал чиновник на своей странице «ВКонтакте».

В Белгородской и Саратовских областях жители жалуются на очереди в больницы и поликлиники. Медицина работает на пределе, заявил саратовский министр здравоохранения Олег Костин.

«Только за одну ночь мы госпитализировали 278 пациентов. Это огромное количество. Скорая работает на пределе, потому что каждый старается вызвать скорую и врача одновременно, чтобы быстро к нему приехали, — отметил чиновник в интервью. — Надо понимать, что любая система конечна. Несмотря на то, что мы увеличиваем количество врачей за счет студентов, число машин за счет приема фельдшеров и водителей, мы тяжело успеваем за ростом заболеваемости».



В связи с этим власти Саратовской области заявили, что приостанавливают плановую госпитализацию в стационары. До стабилизации эпидемиологической обстановки запрещается проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры. Введен запрет на работу детских игровых площадок и игровых комнат для детей в ТЦ, запрещена работа фуд-кортов, кроме как навынос.

А глава Белгородской области Вячеслав Гладков ввел QR-коды для фуд-кортов. Посетители обязаны при себе иметь на выбор или QR-код сертификата о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого — 72 часа с момента проведения исследования, или справку о перенесённом за последние полгода COVID-19.

Ранее посещение общественных мест по QR-кодам ввели в Самарской области, Башкирии, Пермском крае, Ульяновской, Ростовской и Пензенской областях.

В Петербурге число заболевших тоже стремительно увеличивается. За сутки госпитализация выросла до 500 человек в сутки, а свободных коек осталось менее 800. С такими темпами в Петербурге придется перепрофилировать новые стационары.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»