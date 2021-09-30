Псковская область борется с четвертой волной COVID-19. Спортивные и религиозные мероприятия под запретом

Власти Псковской области объявили, что статистика заболеваемости коронавирусом говорит о приходе четвертой волны — и в регионе, и в стране. Чтобы избежать локдауна, в ближайшие десять дней область развернет активную борьбу с болезнью, сообщает 30 сентября пресс-служба регионального правительства.



На неделю, с 4 по 11 октября, в муниципалитетах с высокой заболеваемостью школы отправят на дистанционку — это, в частности, все подобные учебные заведения в Пскове. Эта мера коснется также колледжей и учреждений дополнительного образования. На следующей неделе отменят все банкеты, спортивные и религиозные мероприятия, закроются детские игровые комнаты.

