Псковская область борется с четвертой волной COVID-19. Спортивные и религиозные мероприятия под запретом

Власти Псковской области объявили, что статистика заболеваемости коронавирусом говорит о приходе четвертой волны — и в регионе, и в стране. Чтобы избежать локдауна, в ближайшие десять дней область развернет активную борьбу с болезнью, сообщает 30 сентября пресс-служба регионального правительства.
На неделю, с 4 по 11 октября, в муниципалитетах с высокой заболеваемостью школы отправят на дистанционку — это, в частности, все подобные учебные заведения в Пскове. Эта мера коснется также колледжей и учреждений дополнительного образования. На следующей неделе отменят все банкеты, спортивные и религиозные мероприятия, закроются детские игровые комнаты.
Кроме того, постояльцы гостиниц и санаториев должны будут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или справки о вакцинации. По словам губернатора области Михаила Ведерникова, если все эти меры не помогут, в ближайшие 2–3 недели можно ожидать локдауна.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительственный штаб действительно видит рост заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах. При этом некоторые эксперты считают, что «четвертая волна» уже идет, а кто-то говорит, что она только начинается.