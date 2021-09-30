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Псковская область борется с четвертой волной COVID-19. Спортивные и религиозные мероприятия под запретом

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Власти Псковской области объявили, что статистика заболеваемости коронавирусом говорит о приходе четвертой волны — и в регионе, и в стране. Чтобы избежать локдауна, в ближайшие десять дней область развернет активную борьбу с болезнью, сообщает 30 сентября пресс-служба регионального правительства.

На неделю, с 4 по 11 октября, в муниципалитетах с высокой заболеваемостью школы отправят на дистанционку — это, в частности, все подобные учебные заведения в Пскове. Эта мера коснется также колледжей и учреждений дополнительного образования. На следующей неделе отменят все банкеты, спортивные и религиозные мероприятия, закроются детские игровые комнаты.

Кроме того, постояльцы гостиниц и санаториев должны будут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или справки о вакцинации. По словам губернатора области Михаила Ведерникова, если все эти меры не помогут, в ближайшие 2–3 недели можно ожидать локдауна.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительственный штаб действительно видит рост заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах. При этом некоторые эксперты считают, что «четвертая волна» уже идет, а кто-то говорит, что она только начинается.

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Комментарии (4)

nuga
Началось обострение у слуг возовцев.Сейчас биться в истерике начнут,кликуши.
Leo.S
Поеслось, выборы прошли.
firma
Первые заморозки, первые простудные, внезапно и каждый год, 2021 волна.
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