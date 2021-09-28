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В Кремле заявили о возможности четвертой волны пандемии в России

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал 28 сентября информацию о возможности четвертой волны пандемии коронавируса в России. Он заявил, что сейчас рост заболеваемости идет в нескольких регионах, но не уточнил в каких.

«Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то — что она только начинается», — подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

Сегодня в России был поставлен рекорд по количеству смертей от ковида за сутки — умерли 852 человека. Подробнее о коронавирусной статистике читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

teodor
Сценарий мирового спектакля никто не отменял, всего лишь дали передышку некоторым странам, а теперь все по новой.
***_555
Это как в Сирии - 5 раз всех победили.
Капитан Очевидность2
Всё! Выборы прошли, можно снова закрывать людей по домам.
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