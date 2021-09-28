В Кремле заявили о возможности четвертой волны пандемии в России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал 28 сентября информацию о возможности четвертой волны пандемии коронавируса в России. Он заявил, что сейчас рост заболеваемости идет в нескольких регионах, но не уточнил в каких.

«Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то — что она только начинается», — подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

