В Петербурге осталось около 800 ковидных коек. Госпиталь для ветеранов войн на низком старте

Как стало известно «Фонтанке», с 1 октября госпиталь должен начать принимать пациентов — речь о площадке на Народной улице. Стационар-трансформер уже работает с COVID-19.



В комздраве уточнили, что распоряжений о переводе пока нет.



«У нас нет задачи держать койки свободными. Койка должна работать. На ней могут лечиться другие больные, не с ковидом, — добавили в комздраве. — По мере роста заболеваемости и возрастания потребности в коечном фонде перепрофилирование будет идти и дальше».

