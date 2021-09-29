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В Петербурге осталось около 800 ковидных коек. Госпиталь для ветеранов войн на низком старте

В Петербурге свободно около 800 коек для больных COVID-19

Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге в ближайшее время будет перепрофилирован на борьбу с коронавирусом.

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Как стало известно «Фонтанке», с 1 октября госпиталь должен начать принимать пациентов — речь о площадке на Народной улице. Стационар-трансформер уже работает с COVID-19.

В комздраве уточнили, что распоряжений о переводе пока нет.

«У нас нет задачи держать койки свободными. Койка должна работать. На ней могут лечиться другие больные, не с ковидом, — добавили в комздраве. — По мере роста заболеваемости и возрастания потребности в коечном фонде перепрофилирование будет идти и дальше».

Как писала «Фонтанка», в больницах Петербурга уже заняты 5 040 коек из развернутых 5 863. Госпитализация с ковидом и пневмониями показала максимум за два месяца.

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Комментарии (9)

266309874
Судя по комментариям, эпидемия в России будет ещё долго. Только не потому что её «рисуют», а потому что люди не делают прививки.
266172681
выборы прошли, можно рисовать статистику для затягивания гаек
Nerevar
Выборы прошли, тут же появился вирус и начали считать койки.
Эти байки травят для людей, чтобы они не собирались вместе, не думали о политике, не протестовали. Иного объяснения этому вряд ли можно найти. Многие страны снимают ограничения, забивают на эти все ВОЗовские пугалки. В России это всё дело с вирусом приобрело политический и охранительский окрасы.
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