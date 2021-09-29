FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Петербурге новый рекорд госпитализации. А в больницах уже больше 5000 человек

За сутки с COVID-19 и пневмониями в Петербурге госпитализировали 365 человек

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге достигла 365 человек в сутки. Это рекорд за несколько месяцев. Выше она была только в июле, на спаде третьей волны.

10
Печать

В новой эпидемиологической справке Смольного от 29 сентября говорится о поступлении в стационары за сутки 365 человек. В больницах Петербурга уже заняты 5 040 коек из развернутых 5 863. Из этих пациентов 424 находятся в реанимации, а 193 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 22 594 петербуржца.

Темпы вакцинации остаются низкими. За сутки первую дозу получили 2 999 человек. Закончили цикл (включая укол «Спутником Лайт») 7 184 человека. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали полностью 1,66 млн жителей. В запасе еще 715 тысяч доз препаратов от коронавируса.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

А2020
Арбидол поставит ещё не один рекорд. Такого идиотизма нет нигде в мире.
Cashmare
а выставку тушек ещё не открыли снова?
Diderot
О сколько нам рекордов чудных
готовит пофигизма путь
Добудем все в волнах ковида мутных
Уйдя на сто саженей вглубь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний