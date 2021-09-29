В новой эпидемиологической справке Смольного от 29 сентября говорится о поступлении в стационары за сутки 365 человек. В больницах Петербурга уже заняты
Темпы вакцинации остаются низкими. За сутки первую дозу получили
В Петербурге новый рекорд госпитализации. А в больницах уже больше 5000 человек
За сутки с COVID-19 и пневмониями в Петербурге госпитализировали 365 человек
Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге достигла 365 человек в сутки. Это рекорд за несколько месяцев. Выше она была только в июле, на спаде третьей волны.
В новой эпидемиологической справке Смольного от 29 сентября говорится о поступлении в стационары за сутки 365 человек. В больницах Петербурга уже заняты
Темпы вакцинации остаются низкими. За сутки первую дозу получили
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