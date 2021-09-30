Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости ковидом в 56 регионах. В 97% случаев это «дельта»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 56 регионах страны.



«Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся — 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56», — цитирует Попову 30 сентября РИА Новости.



При этом, по словам главного санитарного врача РФ, в сентябре 97% всех заражений COVID-19 в стране приходилось на «дельта»-вариант инфекции.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по России «идёт волна, она нарастает», и поэтому «конечно же, регионам придётся реагировать». Также «напряжённой» ситуацию с коронавирусом назвал премьер-министр Михаил Мишустин.

