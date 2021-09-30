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Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости ковидом в 56 регионах. В 97% случаев это «дельта»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 56 регионах страны.

«Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся — 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56», — цитирует Попову 30 сентября РИА Новости.

При этом, по словам главного санитарного врача РФ, в сентябре 97% всех заражений COVID-19 в стране приходилось на «дельта»-вариант инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по России «идёт волна, она нарастает», и поэтому «конечно же, регионам придётся реагировать». Также «напряжённой» ситуацию с коронавирусом назвал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Комментарии (2)

пазузу
"— А давайте его поймаем?
— Давайте!
— И все кончится!
— Не кончится!"
kоt-obormot
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»©
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