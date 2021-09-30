Мишустин: Ситуация с COVID-19 напряженная — число госпитализированных растет

Премьер-министр России заявил об ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране.
«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная», — сообщил 30 сентября на заседании координационного совета по борьбе с пандемией Михаил Мишустин.
По его словам, число заболевших растет — ежедневно в РФ около 20 тысяч новых случаев. При этом на 25% выросло число госпитализированных. Большинство же проходит лечение дома.
Премьер при этом заверил, что российская система здравоохранения имеет опыт реагирования на «различные сценарии». Он также поручил контролировать поставки лекарств в субъекты РФ.
В Кремле сегодня также обратили внимание на рост заболевших. Пресс-секретарь президента заявил, что регионам придется реагировать на происходящее.