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Мишустин: Ситуация с COVID-19 напряженная — число госпитализированных растет

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Премьер-министр России заявил об ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная», — сообщил 30 сентября на заседании координационного совета по борьбе с пандемией Михаил Мишустин.

По его словам, число заболевших растет — ежедневно в РФ около 20 тысяч новых случаев. При этом на 25% выросло число госпитализированных. Большинство же проходит лечение дома.

Премьер при этом заверил, что российская система здравоохранения имеет опыт реагирования на «различные сценарии». Он также поручил контролировать поставки лекарств в субъекты РФ.

В Кремле сегодня также обратили внимание на рост заболевших. Пресс-секретарь президента заявил, что регионам придется реагировать на происходящее.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Не понял. Премьер хочет пересмотреть итоги Победы на коронавирусом?! Подвергнуть сомнению?..
asgard
Может уже наконец вирусом будут заниматься те кому и положено - военные и вирусологи? И заявления делать централизовано. А тут каждый сам себе пропагандист.
Вера Симакова
Так пусть идут прививаются и до конца быстрее допоют песнь. Сколько можно терпеть недоразвитых, которых запугали неизвестно чем.
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