В Петербурге за день госпитализация выросла почти до 500 человек в сутки

Свободных коек в профильных стационарах Петербурга осталось менее 800 штук. На 5 863 местах лежат 5 108 пациентов. Из них 464 находятся в реанимации, а 218 подключены к ИВЛ. Еще 23 017 жителей Петербурга лечатся амбулаторно.



За сутки вакцинировали первично 3 074 человека. Закончили цикл, вместе со «Спутником Лайт» — 8 029. Всего полностью в Петербурге привиты 1,67 млн жителей. В запасе еще 907 тысяч доз.



Как писала «Фонтанка», глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости ковидом в 56 регионах. В 97% случаев это штамм «дельта».

