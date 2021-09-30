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В Петербурге за день госпитализация выросла почти до 500 человек в сутки

За минувшие сутки в ковидные стационары Петербурга поступили 484 пациента. Днем ранее сообщалось о 365 госпитализациях. Значения такого порядка фиксировались в городе два месяца назад — на спаде третьей волны в июле.

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Свободных коек в профильных стационарах Петербурга осталось менее 800 штук. На 5 863 местах лежат 5 108 пациентов. Из них 464 находятся в реанимации, а 218 подключены к ИВЛ. Еще 23 017 жителей Петербурга лечатся амбулаторно.

За сутки вакцинировали первично 3 074 человека. Закончили цикл, вместе со «Спутником Лайт» — 8 029. Всего полностью в Петербурге привиты 1,67 млн жителей. В запасе еще 907 тысяч доз.

Как писала «Фонтанка», глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости ковидом в 56 регионах. В 97% случаев это штамм «дельта».

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