Как сообщается на странице комитета в «ВКонтакте» 30 сентября, вице-губернатор Олег Эргашев официально представил нового начальника руководителям подведомственных учреждений.

С февраля 2014 года Фидрикова на должности зампредседателя курировала вопросы семейной и демографической политики, а также опеки и попечительства.



Напомним, Александр Ржаненков покинул кресло председателя после того, как был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга. Он стал не единственным представителем «смольнинского» призыва в новом составе городского парламента. О новичках ЗакСа читайте в материале «Фонтанки».

