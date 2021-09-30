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Смольнинский комитет по социальной политике временно возглавила Елена Фидрикова

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Елена Фидрикова назначена врио председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Предыдущий глава ушел в ЗакС.

Как сообщается на странице комитета в «ВКонтакте» 30 сентября, вице-губернатор Олег Эргашев официально представил нового начальника руководителям подведомственных учреждений.

С февраля 2014 года Фидрикова на должности зампредседателя курировала вопросы семейной и демографической политики, а также опеки и попечительства.

Напомним, Александр Ржаненков покинул кресло председателя после того, как был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга. Он стал не единственным представителем «смольнинского» призыва в новом составе городского парламента. О новичках ЗакСа читайте в материале «Фонтанки».

Елена Фидрикова родилась в 1974 году в Ленинграде. Окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Трудовой путь начала воспитателем в детском саду, затем работала в системе образования Выборгского района, занимала должность заместителя главы администрации Выборгского района.

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