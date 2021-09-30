По его словам, в последнее время метеорологи сталкиваются со множеством трудностей, и неточность прогнозов не их вина. Значительные коррективы в атмосферные процессы вносит изменение климата. «Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — объясняет Яблоков.

По его словам, погодные аномалии стали происходить чаще, возможны они и зимой 2021/22 года. На фоне общей «нервозности» климата растёт амплитуда температур.



«Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было, по сути, в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019/20 года, — отметил эксперт. — Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья».



Напомним, уходящий сентябрь в Петербурге, по предварительным данным, оказался самым холодным за 25 лет. А летом рекордными стали все месяцы. Август — самый дождливый, по данным «Яндекса», а также самый холодный за 9 лет. Июль — самый жаркий, средний температурный максимум достиг 25,3 градуса, что на 3,3 градуса выше обычного. В июне было зафиксировано больше всего температурных рекордов. 23-го числа воздух прогрелся до 35,9 градуса — жара побила месячный рекорд более чем 20-летней давности.

