Рекордными стали все месяцы. Август — самый дождливый, за месяц в городе выпало 117 мм дождя, что на 37 мм больше нормы (норма — 80 мм, то есть превышение составило почти 50%). Больше всего осадков пришлось на 3 августа, 42 мм — это больше половины месячной нормы. А самым холодным днём стало 7 августа (17,4 градуса), сообщается в пресс-релизе «Яндекса».
Самый жарким был июль. Средний температурный максимум достиг 25,3 градуса, что на 3,3 градуса теплее обычного.
А больше всего температурных рекордов зафиксировано в июне. 23-го числа воздух прогрелся до 35,9 градуса — жара побила месячный рекорд более чем 20-летней давности. Это был самый жаркий день за всё лето. Самая холодная ночь выдалась в июне. В первую ночь столбик термометра опустился всего до 8,4 градуса.
«Похожая погода наблюдалась этим летом в Турции, США и Австрии. Июнь в Санкт-Петербурге был таким же, как в Стамбуле, июль — как в Чикаго, август — как в Кремсмюнстере», — отмечается в сообщении.
Осень в Северной столице начнётся прохладно. Возможны небольшие дожди, но хотя бы не утром, когда школьники выйдут на линейки. Самое тёплое 1 сентября выдалось в 1992 году — 30,4 градуса, а самое холодное — в 1987 году, всего плюс 10.