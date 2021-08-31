Рекордными стали все месяцы. Август — самый дождливый, за месяц в городе выпало 117 мм дождя, что на 37 мм больше нормы (норма — 80 мм, то есть превышение составило почти 50%). Больше всего осадков пришлось на 3 августа, 42 мм — это больше половины месячной нормы. А самым холодным днём стало 7 августа (17,4 градуса), сообщается в пресс-релизе «Яндекса».



Самый жарким был июль. Средний температурный максимум достиг 25,3 градуса, что на 3,3 градуса теплее обычного.



А больше всего температурных рекордов зафиксировано в июне. 23-го числа воздух прогрелся до 35,9 градуса — жара побила месячный рекорд более чем 20-летней давности. Это был самый жаркий день за всё лето. Самая холодная ночь выдалась в июне. В первую ночь столбик термометра опустился всего до 8,4 градуса.

