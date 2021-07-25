Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 26 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, в окрестностях местами до +13 градусов, днем +27...+29 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Во вторник, 27 июля, также без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, в окрестностях местами до +15 градусов, днем +30...+32 градусов.
В среду, 28 июля, ночью будет небольшая облачность, днём переменная. Тоже без осадков. В конце дня — кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью 1–5 м/с, днем 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днём +29...+31 гр.
По данным центра «Фобос», в четверг, 29 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью +18… +20 градусов, днём +25… +27 градусов, ветер западный, умеренный.
30 июля, в пятницу, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +16..18 градусов, днём +24..26 градусов, ветер западный, умеренный.
31 июля, в субботу, по прогнозам будет переменная облачность, небольшой дождь; ночью +17..19 градусов, днём +21..23 °С, ветер западный, умеренный.
Жаркая неделька: Петербург скоро разогреется до 32 градусов
Жара начнёт возвращение в Петербург уже в понедельник — вновь столбики термометров уверенно перейдут на третий десяток, предупреждают синоптики.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 26 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, в окрестностях местами до +13 градусов, днем +27...+29 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться.