Что надеть на линейку? Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде 1 сентября

«16 градусов — это та максимальная температура, которая возможна днём, но в период линейки температура будет 12–14 градусов и осадков не ожидается. Осадки в Петербурге вероятны только во второй половине дня, местами где-то небольшой кратковременный дождь может пройти», — такой прогноз на 1 сентября дал Колесов на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».



По словам синоптика, самый тёплый первый день осени наблюдался в 1992 году, тогда столбики термометров показали температуру 30,4 градуса со знаком плюс. Самым холодным было 1 сентября 1987 года с 10 градусами.