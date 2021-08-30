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Что надеть на линейку? Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде 1 сентября

Стало известно, какой будет погода 1 сентября в Петербурге

Петербургским школьникам придётся спрятать нарядную форму под кофтами и куртками 1 сентября. Утро Дня знаний будет прохладным, из плюсов — отсутствие дождя. Об этом 30 августа рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«16 градусов — это та максимальная температура, которая возможна днём, но в период линейки температура будет 12–14 градусов и осадков не ожидается. Осадки в Петербурге вероятны только во второй половине дня, местами где-то небольшой кратковременный дождь может пройти», — такой прогноз на 1 сентября дал Колесов на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

По словам синоптика, самый тёплый первый день осени наблюдался в 1992 году, тогда столбики термометров показали температуру 30,4 градуса со знаком плюс. Самым холодным было 1 сентября 1987 года с 10 градусами.

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Комментарии (3)

Петр Петров
Его еще не уволили после того как он все лето ошибался??
zelf
Не верю!
266081655
Стринги!
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