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Август в Петербурге сюрпризов не принес и стал самым холодным за девять лет наблюдений

Прошедший август в Петербурге стал самым холодным за последние девять лет и занял шестое место среди самых холодных в XXI веке. Температурных рекордов установлено не было, месяц уложился в градацию климатической нормы, пишет 1 сентября в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Также шестым, как пишет специалист, оказался закончившийся август и в списке самых влажных в XXI веке. Всего дней с дождями оказалось 24, выпало 135 мм, что составляет 167% от месячной нормы.

Средняя температура воздуха составила +16,9°.

Первая неделя сентября будет холодной и дождливой.

Чем запомнилось лето в Петербурге, первые два месяца которого стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, читайте в материале «Фонтанки».

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