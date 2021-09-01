Август в Петербурге сюрпризов не принес и стал самым холодным за девять лет наблюдений

Прошедший август в Петербурге стал самым холодным за последние девять лет и занял шестое место среди самых холодных в XXI веке. Температурных рекордов установлено не было, месяц уложился в градацию климатической нормы, пишет 1 сентября в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Также шестым, как пишет специалист, оказался закончившийся август и в списке самых влажных в XXI веке. Всего дней с дождями оказалось 24, выпало 135 мм, что составляет 167% от месячной нормы.



Средняя температура воздуха составила +16,9°.

