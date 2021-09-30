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Уходящий сентябрь стал в Петербурге самым холодным за четверть века

Аномалии продолжаются. После невероятно жаркого июля и очень дождливого августа пришла холодная осень. Сентябрь тоже побил рекорд.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Отрицательная температурная аномалия в сентябре в Санкт-Петербурге превысила 1 градус (по нормам 1961–1990 годов), а это значит, что по климатическим характеристикам месяц считается холодным», — сообщил 30 сентября ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По его словам, на сегодняшний день средняя температура воздуха в сентябре составила плюс 10,2 градуса. «Учитывая, что наступивший четверг существенно не изменит этот показатель, можно сказать, что сентябрь 2021 года в Северной столице стал самым холодным за последние 25 лет», — резюмирует Леус.

В «споре холодных» нынешний сентябрь обогнал «коллегу» 2000 года с его средней температурой 10,6 градуса. Но догнать сентябрь 1996 года (плюс 9,7) уже не сможет.

Летом, напомним, рекордными стали все месяцы. Август — самый дождливый, по данным «Яндекса», а также самый холодный за 9 лет. Июль — самый жаркий, средний температурный максимум достиг 25,3 градуса, что на 3,3 градуса выше обычного. А в июне было зафиксировано больше всего температурных рекордов. 23-го числа воздух прогрелся до 35,9 градуса — жара побила месячный рекорд более чем 20-летней давности.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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