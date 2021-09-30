«Отрицательная температурная аномалия в сентябре в Санкт-Петербурге превысила 1 градус (по нормам 1961–1990 годов), а это значит, что по климатическим характеристикам месяц считается холодным», — сообщил 30 сентября ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



По его словам, на сегодняшний день средняя температура воздуха в сентябре составила плюс 10,2 градуса. «Учитывая, что наступивший четверг существенно не изменит этот показатель, можно сказать, что сентябрь 2021 года в Северной столице стал самым холодным за последние 25 лет», — резюмирует Леус.

