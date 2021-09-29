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Каждый пятнадцатый — на штрафстоянку. Комтранс рассказал, сколько машин эвакуировал за неправильную парковку

Смольный подвел итоги трёх месяцев работы с нарушителями правил парковки

За три месяца Смольный выявил почти 150 тысяч нарушений правил парковки на петербургских улицах. Подавляющее большинство — с помощью камер.

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Как рассказали «Фонтанке» 29 сентября в Комитете по транспорту, эвакуированы за это время были 10 908 автомобилей, на месте составили 1 753 протокола, с помощью фото и видео зафиксировано 130 970 нарушителей. Таким образом, общее число административных правонарушений по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ за три месяца — 143 631.

Соответствующие полномочия (составлять протоколы, рассматривать дела и эвакуировать машины) комитет по транспорту принял от МВД ровно три месяца назад — 29 июня. Уже к 9 июля работники ведомства выявили более двух тысяч нарушений, за парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправили 493 автомобиля. Сначала комитет публиковал графики своих рейдов, однако с сентября перестал.

На неправильную парковку можно также пожаловаться анонимно, этой возможностью пользуются по 150 человек в неделю.

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Комментарии (4)

blackcatwhitecat
странная активность, наставили кучу знаков в спальных районах, там, где их никогда не было, и непонятно зачем они там вообще нужны, и гребут невнимательных
roma.sh82
еще бы на тротуарщиков и газонщиков можно было бы фото отправлять чтобы штраф прилетал-моментально бы все парковаться по правилам научились, но это похоже не в этой жизни /не в этом городе.
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