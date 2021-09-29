Каждый пятнадцатый — на штрафстоянку. Комтранс рассказал, сколько машин эвакуировал за неправильную парковку

Как рассказали «Фонтанке» 29 сентября в Комитете по транспорту, эвакуированы за это время были 10 908 автомобилей, на месте составили 1 753 протокола, с помощью фото и видео зафиксировано 130 970 нарушителей. Таким образом, общее число административных правонарушений по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ за три месяца — 143 631.



Соответствующие полномочия (составлять протоколы, рассматривать дела и эвакуировать машины) комитет по транспорту принял от МВД ровно три месяца назад — 29 июня. Уже к 9 июля работники ведомства выявили более двух тысяч нарушений, за парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправили 493 автомобиля. Сначала комитет публиковал графики своих рейдов, однако с сентября перестал.

