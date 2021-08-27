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Вошли во вкус. Петербуржцы строчат по 150 анонимок в неделю на тех, кто неправильно припарковался

К чему готовиться, если вашу машину эвакуировали по новым правилам

Комитет по транспорту два месяца назад начал заниматься штрафами за неправильную парковку и эвакуацией автомобилей. Читатели «Фонтанки», столкнувшиеся с новыми реалиями, рассказывают: в ГИБДД звонить бесполезно. Возможно, придется запастись терпением — ехать за протоколом и ждать его, возможно, придется долго.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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Комтранс с 29 июня, когда получил новые полномочия, уже наэвакуировал машин столько, что оплаченных их владельцами штрафов хватило бы на нестыдный паркетник недорогой марки. В ведомстве говорят, что дальше будет больше. Горожане активно взялись помогать. Еще одна «жестокость» новых правил — теперь у эвакуаторов развязаны руки при наказании машин неправильно припаркованных во дворах. На этой неделе инспекторы ГАТИ провели рейд по дворам Кировского района и отчитались о первом в истории своей работы случае эвакуации машин с газона и от мусорной площадки. Обе в итоге оказались на штрафстоянке.

Читательница «Фонтанки» Валерия оставила свой автомобиль на 27-й линии Васильевского острова под знаком, запрещающим парковку. Спустя несколько часов машина закономерно исчезла.

«Знак я не заметила. Позвонила на горячую линию комитета по транспорту и мне сказали, что машина находится на штрафстоянке на Шкиперском протоке, — говорит Валерия. — И что надо получить протокол о правонарушении и разрешение забрать машину на 8-й Советской.

25 августа в 22:04 я взяла номерок в терминале и заняла очередь. Народу было очень много. В полночь очередь на электронном табло «обнулилась» и стала «живой». Моя очередь подошла только в первом часу ночи. Работала только одна сотрудница. Она старалась все оформить быстрее, но нервничала из-за того, что людей было много. Не сразу согласилась показать мне видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, что моя машина была припаркована с нарушением. Объяснила отказ тем, что, если включить видео, у нее зависнет компьютер и никто свои машины получить не сможет. Но в протоколе написано, что я с видеозаписью ознакомилась, поэтому я настояла, чтобы ролик мне продемонстрировали. Еще мне показалось странным, что она сфотографировала мой паспорт и протокол на свой личный телефон в блестках. А вдруг она кому-то случайно эти фото с персональными данными отправит? Машину я в итоге забрала со штрафстоянки в два часа ночи».

К новым полномочиям по оформлению штрафов и эвакуации тех, кто паркуется с нарушениями, комитет по транспорту приступил 29 июня. С этого момента выяснять, куда именно увезли вашу машину, надо не в ближайшем ГИБДД, а в отделах комтранса по четырем адресам:

Центр: 8-я Советская улица, д. 31/27;

Юг: проспект Ветеранов, д. 131;

Восток: Синявинская улица, д. 3;

Север: проспект Просвещения, д. 54.

В комитете по транспорту «Фонтанке» рассказали, что с 29 июня по 23 августа в Петербурге было эвакуировано 3 447 автомобилей. Не сходя с места правонарушения составлено 639 протоколов. На 8-ю Советскую «автоматом» отправляют всех, кто лелеет амбицию оспорить протокол о нарушении правил парковки, так что этот адрес пользуется особой популярностью.

Оштрафованные комтрансом за парковку под запрещающим знаком автомобилисты уже успели оплатить 1 505 постановлений (52%) на 2 443 500 рублей. Нарушители правил платной парковки оказались еще выгоднее городскому бюджету: они оплатили 18 377 постановлений на сумму 55 131 000.

Новый порядок упростил жизнь гражданским борцам с теми, кто паркуется, как придется. Раньше, чтобы сообщить о чужих колесах на газоне, надо было звонить в службу «112», объяснять, кто вы и оставлять контактные данные. Теперь все то же самое можно сделать анонимно, да еще и фото прикрепить на сайте http://komtrans.spb.ru. Через новый сервис в комитет поступает 150 анонимок ежедневно. В ведомстве задумались об увеличении числа адресов для обработки протоколов об административных правонарушениях, а в уже работающие отделы отправили дополнительных сотрудников. С 26 августа в каждом отделе прегрешения автомобилистов оформляют четверо служащих комитета.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (20)

Иван 2пырьев
>> Через новый сервис в комитет поступает 150 анонимок ежедневно

Но они же не выписывают штрафы по фото? Это как минимум незаконно
Kbcbwsy
Ну надо же... сразу в комментариях 12:0 в пользу терпил и лохов-пешеходов..
Ivan Topor
Ещё бы там можно было бы выбирать не только тех, кто под знаком, но и на тротуаре/газоне своё ведро запарковал - цены б им не было!
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