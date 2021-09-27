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Ненависть к электросамокатам и любовь к Понасенкову. В Москве задержали «серийных обмазывателей солидолом»

Baza: В Москве задержали мужчин, обмазавших солидолом около 600 электросамокатов

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В Москве задержали троих мужчин, которые в конце августа обмазали солидолом около 600 электросамокатов. Как сообщает 27 сентября Telegram-канал Baza, они согласились возместить весь ущерб.

Налеты на электротранспорт троица провела 26 августа. По предварительным данным, мужчины встретились у станции метро «Шаболовская» и направились к «Октябрьской», нацелившись на большую парковку электросамокатов. Дальнейший путь пролегал через парк Горького, а закончился на Комсомольской площади. Под горячую руку попадали самокаты «всех кикшеринговых фирм без разбора», общее количество «жертв» составило около 600.

Хулиганов вычислили по записям с камер наблюдения. По данным Baza, они познакомились, оставляя комментарии под видео Евгения Понасенкова, который выступает против электросамокатов. Последние видео с призывами запретить этот вид транспорта он опубликовал на YouTube-канале 27 августа, на следующий день после истории с солидолом, и 7 сентября. Электросамокатчики в роликах зовутся «уличными террористами», мешающими и прохожим, и автомобилям.

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Комментарии (11)

07A
Попытался в одном предложении связать, знаменитого в определенных кругах, историка и вещества, используемые в быту для снижения износа, вызванного трением. Модератор подтер мой комент. Наверное действую члены какой то корпорации производителей или потребителей продуктов, используемые в узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и механизмов!
261933141
Это они их к зиме консервируют, чтобы не ржавели ))))
Владислав Терехин
Слколов стал не актуален. Пиаримся на самокатах.
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