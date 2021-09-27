Ненависть к электросамокатам и любовь к Понасенкову. В Москве задержали «серийных обмазывателей солидолом»

В Москве задержали троих мужчин, которые в конце августа обмазали солидолом около 600 электросамокатов. Как сообщает 27 сентября Telegram-канал Baza, они согласились возместить весь ущерб.
Налеты на электротранспорт троица провела 26 августа. По предварительным данным, мужчины встретились у станции метро «Шаболовская» и направились к «Октябрьской», нацелившись на большую парковку электросамокатов. Дальнейший путь пролегал через парк Горького, а закончился на Комсомольской площади. Под горячую руку попадали самокаты «всех кикшеринговых фирм без разбора», общее количество «жертв» составило около 600.
Хулиганов вычислили по записям с камер наблюдения. По данным Baza, они познакомились, оставляя комментарии под видео Евгения Понасенкова, который выступает против электросамокатов. Последние видео с призывами запретить этот вид транспорта он опубликовал на YouTube-канале 27 августа, на следующий день после истории с солидолом, и 7 сентября. Электросамокатчики в роликах зовутся «уличными террористами», мешающими и прохожим, и автомобилям.