Ненависть к электросамокатам и любовь к Понасенкову. В Москве задержали «серийных обмазывателей солидолом»

В Москве задержали троих мужчин, которые в конце августа обмазали солидолом около 600 электросамокатов. Как сообщает 27 сентября Telegram-канал Baza, они согласились возместить весь ущерб.



Налеты на электротранспорт троица провела 26 августа. По предварительным данным, мужчины встретились у станции метро «Шаболовская» и направились к «Октябрьской», нацелившись на большую парковку электросамокатов. Дальнейший путь пролегал через парк Горького, а закончился на Комсомольской площади. Под горячую руку попадали самокаты «всех кикшеринговых фирм без разбора», общее количество «жертв» составило около 600.

